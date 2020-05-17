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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T01:24
https://ria.ru/20200517/1571563541.html
В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569697132_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_f642936a433bf0e8cd03453a6e9aa915.jpg
РИА Новости

В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм

01:24 17.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПустая парковка торгового центра
Пустая парковка торгового центра
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пустая парковка торгового центра. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области из-за нарушений санитарных норм с воскресенья приостановили работу крупных торговых центров, которая была разрешена с 12 мая в рамках смягчения мер по коронавирусу, следует из постановления правительства региона.
Как сообщали власти Ленобласти, работа предприятий торговли разрешена в регионе с 12 мая. При этом условия их работы и санитарно-эпидемические требования определены в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции в различных районах. Согласно соответствующему постановлению правительства, работа торговых центров разрешалась при условии обязательного использования масок покупателями.
В субботу вечером на официальном портале областной администрации опубликовано постановление, ужесточающее эти требования с 17 мая. Согласно документу, в неблагополучных по COVID-19 районах могут работать только те торговые центры, площадь которых не превышает 25 тысяч квадратных метров.
"В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в "красной" и "жёлтой" зонах Ленобласти работа торговых центров площадью больше 25 тысяч квадратных метров остановлена. Причина - невозможность обеспечить соблюдение масочного режима и другие требования для безопасности персонала и покупателей", - сообщает пресс-служба областного правительства.
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Как следует из информации на официальной странице губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Instagram, с воскресенья будут закрыты, в частности, торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко", граничащие с Петербургом. Эти ТЦ, открывшиеся 15 мая, успели проработать менее двух дней, поскольку в воскресенье днем, по сообщениям их администрации, оттуда были эвакуированы посетители из-за "сообщения о возможной угрозе". После этого пользователи стали интересоваться судьбой "Меги" через аккаунты губернатора региона в соцсетях.
"Ситуация связана с тем, что я под свою ответственность разрешил в красной зоне (неблагополучной по COVID – ред.) работать ТЦ, при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, (что) они нарушаются. У меня было два выхода - или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции. Я выбрал решение о приостановке деятельности ряда ТЦ", - написал Дрозденко в Instagram в ответ.
Как уточнил губернатор, пока речь идет о приостановке деятельности крупных торговых центров на две недели. Он добавил, что, в частности, сотрудники "Меги" оказались "заложниками нарушений со стороны покупателей".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ДрозденкоЛенинградская областьПроисшествия
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