Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T02:40
https://ria.ru/20200516/1571562830.html
Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571562895_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_33e23e377380ed246a082f447a14f55c.jpg
РИА Новости

Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса

23:56 16.05.2020 (обновлено: 02:40 17.05.2020)
4504
© сайт партии "Справедливая Россия"Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов
Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов
© сайт партии "Справедливая Россия"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов скончался на 68-м году жизни от коронавируса, сообщается на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике.

"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - говорится в сообщении.

Региональное отделение партии выразило соболезнования родным и близким экс-сенатора.
Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртии, в 2000-2001 годах занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года - представитель правительства Удмуртии в Совете Федерации.
С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совфеда по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, а также членом комиссии по методологии реализации конституционных полномочий верхней палаты парламента. С 2007 по 2016 год работал заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.
510227013
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Совет Федерации РФСправедливая РоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
Популярные комментарии
Коронавирус косит молодых 68-летних пацанов...
17 мая, 00:11
Станислав Попов
3100114
68лет .У этого " парня" не было болезней,? Почему бы не сказать правду? Как здорово никогда и ничем не болеть, кроме ковиду. И невдомёк властям, что над ней стали смеяться(с горечью).
17 мая, 01:09
Ольга Авдонина
1300014
Рекомендуем
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Москве от коронавируса умер 71 человек
Евровидение
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
Польская полиция
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство России указало постпреду США на искажение исторических фактов
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском
Пустая парковка торгового центра
В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
Лента новостейМолния