Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса

"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - говорится в сообщении.

Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртии, в 2000-2001 годах занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года - представитель правительства Удмуртии в Совете Федерации.

С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совфеда по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, а также членом комиссии по методологии реализации конституционных полномочий верхней палаты парламента. С 2007 по 2016 год работал заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.