СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.
Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" заявил, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
"Мнение коллеги из Совета федерации про возможность выхода из Украины ряда названных им областей я не буду поддерживать по одной причине. После государственного переворота в Украине наступили тяжелые времена, одним словом - разруха: гражданская война, разгул национализма, беззаконие. Поэтому, чтобы навести порядок в стране потребуется мудрость, невероятная человеческая порядочность и смелость руководства. Есть эти качества или нет у нынешней власти в Украине, я не знаю. Время покажет", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, сегодня между двумя странами сложились напряженные отношения.
"Для нормализации их надо проявлять терпимость и выдержку, и самое главное - без подливания масла в и без того пылающий огонь. Я молодой политик, без большого опыта, но искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно", - сказала депутат.