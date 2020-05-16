Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины

"Для нормализации их надо проявлять терпимость и выдержку, и самое главное - без подливания масла в и без того пылающий огонь. Я молодой политик, без большого опыта, но искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно", - сказала депутат.