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2020-05-16T19:31
https://ria.ru/20200516/1571558755.html
Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины
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РИА Новости

Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины

19:31 16.05.2020
6459
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.
Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" заявил, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
"Мнение коллеги из Совета федерации про возможность выхода из Украины ряда названных им областей я не буду поддерживать по одной причине. После государственного переворота в Украине наступили тяжелые времена, одним словом - разруха: гражданская война, разгул национализма, беззаконие. Поэтому, чтобы навести порядок в стране потребуется мудрость, невероятная человеческая порядочность и смелость руководства. Есть эти качества или нет у нынешней власти в Украине, я не знаю. Время покажет", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, сегодня между двумя странами сложились напряженные отношения.
"Для нормализации их надо проявлять терпимость и выдержку, и самое главное - без подливания масла в и без того пылающий огонь. Я молодой политик, без большого опыта, но искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно", - сказала депутат.
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651050783
Обсудить 26
Ситуация на УкраинеВладимир ДжабаровНаталья ПоклонскаяСовет Федерации РФГосдума РФОдессаЗапорожьеХерсонВ мире
Популярные комментарии
Тут и без прогнозов знаю, что распадется Украина.
16 мая, 19:33
zzelip999
25120225
Крым ушел, Донбасс ушел, Луганск ушел. Не распадается?
16 мая, 19:45
ВВладимир
19110320
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