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2020-05-16T16:36
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Минтранс назвал сроки восстановления железнодорожного пассажиропотока
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РИА Новости

Минтранс назвал сроки восстановления железнодорожного пассажиропотока

16:27 16.05.2020 (обновлено: 16:36 16.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минтранс России к осени ожидает восстановления пассажиропотока на железных дорогах России при плановом выходе из эпидемии коронавируса, сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев.
По его словам, в настоящее время падение пассажирских перевозок в пригородном сообщении на уровне 71% по сравнению с предыдущим годом, в дальнем следовании – 74%.
"Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время. Я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток", - сообщил Токарев в субботу.
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек. Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (–22,1%). РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом сократили ряд поездов дальнего следования. Компания отмечала, что это делается лишь там, где есть альтернативные поезда.
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Белозёров, говоря о пригородном сообщении, отмечал, что пассажиропоток в электричках упал на 70%, но их число по просьбе регионов снижено лишь на 12% - РЖД. Перевозки пассажиров в пригородном сообщении на сети РЖД в апреле 2020 года снизились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,5 миллиона человек, сообщала компания. Всего в январе-апреле 2020 года в пригородном сообщении перевезено 265 миллионов пассажиров (–20,1%).
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