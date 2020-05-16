РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" для соблюдения дистанции в вагонах

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РЖД для соблюдения соцдистанции при рассадке в связи со спросом в некоторые дни мая назначают дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой Санкт-Петербургом , сообщила компания.

"Для соблюдения социальной дистанции при рассадке в вагонах в связи со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" на отдельные календарные даты мая. Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая по следующему расписанию", - говорится в сообщении в субботу.

РЖД напоминают, что для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, в высокоскоростных поездах "Сапсан" действует временная схема рассадки в вагонах. Временная схема рассадки пассажиров зависит от конфигурации вагонов: 2+2 или 3+2.

В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

РЖД ранее сообщали, что сохранят 4 пары "Сапсанов" в день до 28 мая с увеличением в пятницу и воскресенье. Такие решения компания приняла из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до сокращения графика курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один - между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву.