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2020-05-16T22:55
https://ria.ru/20200516/1571552111.html
РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" для соблюдения дистанции в вагонах
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РИА Новости

РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" для соблюдения дистанции в вагонах

16:08 16.05.2020 (обновлено: 22:55 16.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РЖД для соблюдения соцдистанции при рассадке в связи со спросом в некоторые дни мая назначают дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.
"Для соблюдения социальной дистанции при рассадке в вагонах в связи со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" на отдельные календарные даты мая. Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая по следующему расписанию", - говорится в сообщении в субботу.
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РЖД напоминают, что для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, в высокоскоростных поездах "Сапсан" действует временная схема рассадки в вагонах. Временная схема рассадки пассажиров зависит от конфигурации вагонов: 2+2 или 3+2.
В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.
РЖД ранее сообщали, что сохранят 4 пары "Сапсанов" в день до 28 мая с увеличением в пятницу и воскресенье. Такие решения компания приняла из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.
Между Санкт-Петербургом и Москвой до сокращения графика курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один - между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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