Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов

Подозреваемый из Самары заявил на допросе, что раскаивается и полностью признает вину. Он разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, но обещает впредь не делать ничего подобного. А фигурант из Перми сказал, что "решил пошутить". По его же словам, "шутка не удалась". Житель Ульяновска заявил, что подумал над последствиями своих действий и теперь раскаивается.