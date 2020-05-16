Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своей ютьюб-странице кадры оперативной видеосъемки обысков и допросов у четверых подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия "Бессмертного полка".
На записи видно, как следователи зачитывают постановления об обыске, изымают и упаковывают компьютеры, как фигурантов дела сопровождают в служебные автомобили и доставляют на допрос в следственные управления в Волгограде, Самаре, Перми и Ульяновске.
Подозреваемый из Самары заявил на допросе, что раскаивается и полностью признает вину. Он разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, но обещает впредь не делать ничего подобного. А фигурант из Перми сказал, что "решил пошутить". По его же словам, "шутка не удалась". Житель Ульяновска заявил, что подумал над последствиями своих действий и теперь раскаивается.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов появились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. СК возбудил по этому поводу уголовное дело.