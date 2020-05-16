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2020-05-16T18:40
https://ria.ru/20200516/1571551532.html
Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571552404_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_3468c300ef34035fa783ee709753ee1a.jpg
РИА Новости

Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов

16:04 16.05.2020 (обновлено: 18:40 16.05.2020)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своей ютьюб-странице кадры оперативной видеосъемки обысков и допросов у четверых подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия "Бессмертного полка".
На записи видно, как следователи зачитывают постановления об обыске, изымают и упаковывают компьютеры, как фигурантов дела сопровождают в служебные автомобили и доставляют на допрос в следственные управления в Волгограде, Самаре, Перми и Ульяновске.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
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Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
Подозреваемый из Самары заявил на допросе, что раскаивается и полностью признает вину. Он разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, но обещает впредь не делать ничего подобного. А фигурант из Перми сказал, что "решил пошутить". По его же словам, "шутка не удалась". Житель Ульяновска заявил, что подумал над последствиями своих действий и теперь раскаивается.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов появились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. СК возбудил по этому поводу уголовное дело.
Следственный комитет уже назвал имена четырех подозреваемых, но расследование продолжается. Как отмечали в ведомстве, среди причастных к преступлению есть граждане Украины, Эстонии и других стран.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. В центре — подозреваемый Денис Воронцов. Стоп-кадр видео
Вчера, 13:59
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
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Обсудить 175
УльяновскВолгоградПермьАдольф ГитлерБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
школота Навального. Тьфу.
16 мая, 16:11
Von Stirliz
3170112656
Молодцы, "могут же, если захотят. " Вот так бы по всем жуликам, мошенникам телефонным, фейкомётчикам работали, может и порядок бы навели в стране. Теперь надо наказать как следует, чтобы и другим не повадно было. Если Путин приказал, смогли же найти, тут вопрос - почему раньше подобное не пресекали, не хотели?
16 мая, 16:29
Александр Невский
2731240214
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