У причастных к реабилитации нацизма на "Бессмертном полку" идут обыски

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подозреваемые из Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска причастны к реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк", у них проходят обыски, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Главное следственное управление СК РФ продолжает следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк – онлайн" фотографии нацистских преступников.
"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.
Петренко отметила, что изучение изъятых материалов, предметов и компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.
Также установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.
СК РФ во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.