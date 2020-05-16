Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T16:07
https://ria.ru/20200516/1571548271.html
У причастных к реабилитации нацизма на "Бессмертном полку" идут обыски
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571547997_0:22:3205:1825_1036x0_80_0_0_c94262df089cf4fe4f91dda7e75b3976.jpg
РИА Новости

У причастных к реабилитации нацизма на "Бессмертном полку" идут обыски

14:22 16.05.2020 (обновлено: 16:07 16.05.2020)
626
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк"
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подозреваемые из Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска причастны к реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк", у них проходят обыски, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Главное следственное управление СК РФ продолжает следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк – онлайн" фотографии нацистских преступников.
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
Вчера, 00:48
Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о провокации с фото нацистов
"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.
Петренко отметила, что изучение изъятых материалов, предметов и компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.
Также установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.
СК РФ во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
12 мая, 22:53
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
3800022
Обсудить 2
РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов
Камышница на территории Серебряного бора
В Москву вернулись три редких вида водоплавающих птиц
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Медицинские работники в Филадельфии
В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Крик Эдварда Мунка
Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство России указало постпреду США на искажение исторических фактов
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Прокачка российского газа через Польшу будет проходить по аукционам
Врачи и пациент с COVID-19 в палате больницы
Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение медиками выплат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния