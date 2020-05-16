У причастных к реабилитации нацизма на "Бессмертном полку" идут обыски

Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк"

Главное следственное управление СК РФ продолжает следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк – онлайн" фотографии нацистских преступников.

"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации . Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.

Петренко отметила, что изучение изъятых материалов, предметов и компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.

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Также установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.