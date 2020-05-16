В Париже арестовали бизнесмена, обвиняемого по делу о геноциде в Руанде

В 1997 Международный трибунал ООН по Руанде обвинил Кабугу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения в ходе событий в Руанде в 1994 года.
"Сегодня Фелисьен Кабуга - один из самых разыскиваемых в мире преступников, который, как считается, играл ключевую роль в геноциде против (народности) тутси в Руанде в 1994 году, был арестован французскими властями в Париже в результате расследования, проведенного совместно с канцелярией прокурора Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов", - говорится в заявлении механизма судов (МОМУТ).
Главный прокурор Серж Браммерц подчеркнул, что арест Кабуги является "напоминанием о том, что виновные в геноциде могут быть привлечены к ответственности даже через двадцать шесть лет после совершения преступлений".
При этом, в заявлении французских властей, которое получило агентство Рейтер, указывается, что 84-летний руандиец жил в квартире в пригороде Парижа Аньер-сюр-Сен под чужим паспортом при пособничестве его детей.
Кабуга должен сначала предстать перед апелляционным судом. Затем его передадут в МОМУТ, где пройдет дальнейшее судебное разбирательство, отмечает агентство.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
7 апреля 2019, 01:32Международный день памяти о геноциде в Руанде