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2020-05-16T14:11
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В Париже арестовали бизнесмена, обвиняемого по делу о геноциде в Руанде
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РИА Новости

В Париже арестовали бизнесмена, обвиняемого по делу о геноциде в Руанде

14:11 16.05.2020
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© Depositphotos / bellenaПариж
Париж
© Depositphotos / bellena
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Во Франции арестован руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, которого разыскивали 25 лет по обвинению в геноциде в Руанде.
В 1997 Международный трибунал ООН по Руанде обвинил Кабугу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения в ходе событий в Руанде в 1994 года.
Обвиняемый в зале суда. Архивное фото
20 марта 2016, 16:24
Власти ДРК передали Руанде экс-чиновника, подозреваемого в геноцидеЭкс-мэру города Ниякизу Ладислас Нтаганзва были предъявлены обвинения в девяти эпизодах геноцида, преступлениях против человечности и нарушении женевских конвенций во время гражданского конфликта.
"Сегодня Фелисьен Кабуга - один из самых разыскиваемых в мире преступников, который, как считается, играл ключевую роль в геноциде против (народности) тутси в Руанде в 1994 году, был арестован французскими властями в Париже в результате расследования, проведенного совместно с канцелярией прокурора Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов", - говорится в заявлении механизма судов (МОМУТ).
Главный прокурор Серж Браммерц подчеркнул, что арест Кабуги является "напоминанием о том, что виновные в геноциде могут быть привлечены к ответственности даже через двадцать шесть лет после совершения преступлений".
При этом, в заявлении французских властей, которое получило агентство Рейтер, указывается, что 84-летний руандиец жил в квартире в пригороде Парижа Аньер-сюр-Сен под чужим паспортом при пособничестве его детей.
Кабуга должен сначала предстать перед апелляционным судом. Затем его передадут в МОМУТ, где пройдет дальнейшее судебное разбирательство, отмечает агентство.
Кабуга попал в список десяти самых опасных в мире криминальных главарей, которых разыскивает ФБР, по версии Forbes в 2011 году. Власти США за информацию, которая может привести к аресту Кабуги, назначили награду в размере 5 миллионов долларов.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
Руанда готовится к мероприятиям в память о геноциде 1994 года
7 апреля 2019, 01:32
Международный день памяти о геноциде в Руанде
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ФБРРуандаООНСШАПарижВ мире
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