В Париже арестовали бизнесмена, обвиняемого по делу о геноциде в Руанде

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Во Во Франции арестован руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, которого разыскивали 25 лет по обвинению в геноциде в Руанде

В 1997 Международный трибунал ООН по Руанде обвинил Кабугу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения в ходе событий в Руанде в 1994 года.

"Сегодня Фелисьен Кабуга - один из самых разыскиваемых в мире преступников, который, как считается, играл ключевую роль в геноциде против (народности) тутси в Руанде в 1994 году, был арестован французскими властями в Париже в результате расследования, проведенного совместно с канцелярией прокурора Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов", - говорится в заявлении механизма судов (МОМУТ).

Главный прокурор Серж Браммерц подчеркнул, что арест Кабуги является "напоминанием о том, что виновные в геноциде могут быть привлечены к ответственности даже через двадцать шесть лет после совершения преступлений".

При этом, в заявлении французских властей, которое получило агентство Рейтер, указывается, что 84-летний руандиец жил в квартире в пригороде Парижа Аньер-сюр-Сен под чужим паспортом при пособничестве его детей.

Кабуга должен сначала предстать перед апелляционным судом. Затем его передадут в МОМУТ, где пройдет дальнейшее судебное разбирательство, отмечает агентство.

Кабуга попал в список десяти самых опасных в мире криминальных главарей, которых разыскивает ФБР , по версии Forbes в 2011 году. Власти США за информацию, которая может привести к аресту Кабуги, назначили награду в размере 5 миллионов долларов.