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2020-05-16T11:18
https://ria.ru/20200516/1571540882.html
Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали
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РИА Новости

Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали

11:18 16.05.2020
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© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Кировский районный суд вынес решение о домашнем аресте Марата Мамедова, ударившего работника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Мамедову предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Суд решил отправить его под домашний арест. Срок меры - 13.07.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе.
Указывается, что сам хулиган против избрания этой меры не возражал.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчина ударил работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску, он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях. Позже в Следственном комитете, которому было передано дело, действия нападавшего были переквалифицированы на статью о хулиганстве.
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По версии следствия, обвиняемый 14 мая в вестибюле станции метро "Нарвская" после замечания о нарушении карантинных мер и предложения надеть маску, ударил кулаком по лицу контролера петербургского метрополитена, после чего был задержан. Потерпевший находится на амбулаторном лечении.
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Коронавирус COVID-19Санкт-ПетербургПроисшествия
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