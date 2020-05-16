Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Кировский районный суд вынес решение о домашнем аресте Марата Мамедова, ударившего работника метро Кировский районный суд вынес решение о домашнем аресте Марата Мамедова, ударившего работника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мамедову предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Суд решил отправить его под домашний арест. Срок меры - 13.07.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе.

Указывается, что сам хулиган против избрания этой меры не возражал.

Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчина ударил работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску, он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях. Позже в Следственном комитете, которому было передано дело, действия нападавшего были переквалифицированы на статью о хулиганстве.

По версии следствия, обвиняемый 14 мая в вестибюле станции метро "Нарвская" после замечания о нарушении карантинных мер и предложения надеть маску, ударил кулаком по лицу контролера петербургского метрополитена, после чего был задержан. Потерпевший находится на амбулаторном лечении.