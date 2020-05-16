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2020-05-16T05:54
https://ria.ru/20200516/1571533728.html
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
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РИА Новости

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

05:54 16.05.2020
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© Фото : официальный сайт Самарского университетаСамарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака
© Фото : официальный сайт Самарского университета
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Одним из признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Об этом в эфире в инстаграме рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
По словам специалиста, это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.

"Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента", — отметил Каприн.

Он подчеркивает, что это делается во время потери аппетита при химиотерапии.

"Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания", — заключил врач.

Онколог призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может и сильно навредить.
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РоссияОнкологияАндрей КапринЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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