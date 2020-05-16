Жириновский указал на виновных в срыве перестройки Горбачева

"Это был самый счастливый день в моей жизни. Я пришел вечером домой с чувством, что победил. Так началась моя политическая карьера", — написал Жириновский.

"Из-за таких поступков они и проиграли через несколько лет, никто не захотел защищать КПСС. Горбачев начал перестройку и демократизацию, но именно низовая партия все эти процессы стопорила, мешала людям проявлять инициативу", — заключил Жириновский.