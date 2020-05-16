Жириновский указал на виновных в срыве перестройки Горбачева

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правящая партия в СССР помешала перестройке и демократизации советского президента Михаила Горбачева, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, 15 мая 1987 года трудовой коллектив издательства "МИР" выдвинул его кандидатом в депутаты Дзержинского района Москвы, таким образом он стал первым в истории СССР самовыдвиженцем, прошедшим на выборах.
"Это был самый счастливый день в моей жизни. Я пришел вечером домой с чувством, что победил. Так началась моя политическая карьера", — написал Жириновский.
Однако, добавил он, позже правящая партия "все переиграла": провела новое собрание, в результате которого выбрали новым кандидатом председателя парткома КПСС.
"Из-за таких поступков они и проиграли через несколько лет, никто не захотел защищать КПСС. Горбачев начал перестройку и демократизацию, но именно низовая партия все эти процессы стопорила, мешала людям проявлять инициативу", — заключил Жириновский.
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