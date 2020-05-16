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2020-05-16T07:54
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Жириновский указал на виновных в срыве перестройки Горбачева
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РИА Новости

Жириновский указал на виновных в срыве перестройки Горбачева

03:31 16.05.2020 (обновлено: 07:54 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правящая партия в СССР помешала перестройке и демократизации советского президента Михаила Горбачева, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, 15 мая 1987 года трудовой коллектив издательства "МИР" выдвинул его кандидатом в депутаты Дзержинского района Москвы, таким образом он стал первым в истории СССР самовыдвиженцем, прошедшим на выборах.
"Это был самый счастливый день в моей жизни. Я пришел вечером домой с чувством, что победил. Так началась моя политическая карьера", — написал Жириновский.
Однако, добавил он, позже правящая партия "все переиграла": провела новое собрание, в результате которого выбрали новым кандидатом председателя парткома КПСС.
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"Из-за таких поступков они и проиграли через несколько лет, никто не захотел защищать КПСС. Горбачев начал перестройку и демократизацию, но именно низовая партия все эти процессы стопорила, мешала людям проявлять инициативу", — заключил Жириновский.
Ранее в интервью РИА Новости Горбачев заявил, что срыв перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны. Однако он не считает, что значение перестройки перечеркнуто.
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ЛДПРГосдума РФКПССМихаил ГорбачевВладимир ЖириновскийМоскваДзержинский районСССРПолитика
Популярные комментарии
От оно как оказывается! Помолчал бы, одно дело вы там делали, поэтому в думе и сидите, демократов из себя строите. Дальше цензура не пропустит.
16 мая, 03:38
YSYuri SPb
1510001
«По Руси несется тройка. Мишка, Райка, Перестройка. Водка – восемь, мясо – семь. Мишка офигел совсем.»
16 мая, 04:27
ЛКЛысый Кучерявый
1010000
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