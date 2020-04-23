Михаил Горбачев: перестройка шла трудно, были и ошибки

Пленум Центрального комитета КПСС, который положил начало процессу перестройки в Советском Союзе, состоялся ровно 35 лет назад — 23 апреля 1985 года. Генеральным секретарем ЦК буквально за месяц до этого стал Михаил Горбачев , и именно его сегодня нередко называют "отцом перестройки". В годовщину исторического пленума бывший советский лидер рассказал РИА Новости о значении выбранного тогда нового курса, о результатах этой политики и о причинах срыва перестройки.

— Сегодня исполняется 35 лет со дня проведения апрельского пленума ЦК КПСС. Эту дату принято считать началом перестройки. Михаил Сергеевич, как вы сегодня оцениваете это событие?

— Я специально накануне этой годовщины перечитал свой доклад на пленуме. Ведь нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было — да и не могло быть тогда — точного "расписания поездов", но, перечитав доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти.

Мы обращались не только к партии, но и ко всему обществу. Честно признали: "В последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей". Было сказано, что "жизнь диктует необходимость изменений".

— Что из намеченного тогда удалось реализовать и что не удалось? Насколько актуально это сегодня?

— С самого начала мы видели два важнейших рычага для ускорения социально-экономического развития страны: научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма. И в центр внимания поставили человека. Активизировать человеческий фактор, развивать демократию — люди услышали эти слова, я это увидел в своих поездках по стране. Люди пришли в движение, они перестали бояться, стали говорить о наболевшем, поддержали необходимость перемен.

Конструктивной была и внешнеполитическая часть доклада. Мы выразили готовность к диалогу с Западом, с США, с Китаем. И в то же время сказали: "Мы не признаем права какого-либо государства или группы государств на верховенство или навязывание своей воли". Думаю, это актуально и сегодня, и вообще всегда актуально.