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Михаил Горбачев: перестройка шла трудно, были и ошибки
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РИА Новости

Михаил Горбачев: перестройка шла трудно, были и ошибки

17:09 23.04.2020 (обновлено: 17:25 23.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пленум Центрального комитета КПСС, который положил начало процессу перестройки в Советском Союзе, состоялся ровно 35 лет назад — 23 апреля 1985 года. Генеральным секретарем ЦК буквально за месяц до этого стал Михаил Горбачев, и именно его сегодня нередко называют "отцом перестройки". В годовщину исторического пленума бывший советский лидер рассказал РИА Новости о значении выбранного тогда нового курса, о результатах этой политики и о причинах срыва перестройки.
— Сегодня исполняется 35 лет со дня проведения апрельского пленума ЦК КПСС. Эту дату принято считать началом перестройки. Михаил Сергеевич, как вы сегодня оцениваете это событие?
— Я специально накануне этой годовщины перечитал свой доклад на пленуме. Ведь нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было — да и не могло быть тогда — точного "расписания поездов", но, перечитав доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти.
Мы обращались не только к партии, но и ко всему обществу. Честно признали: "В последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей". Было сказано, что "жизнь диктует необходимость изменений".
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23 апреля, 03:13
Перестройка в СССР
— Что из намеченного тогда удалось реализовать и что не удалось? Насколько актуально это сегодня?
— С самого начала мы видели два важнейших рычага для ускорения социально-экономического развития страны: научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма. И в центр внимания поставили человека. Активизировать человеческий фактор, развивать демократию — люди услышали эти слова, я это увидел в своих поездках по стране. Люди пришли в движение, они перестали бояться, стали говорить о наболевшем, поддержали необходимость перемен.
Конструктивной была и внешнеполитическая часть доклада. Мы выразили готовность к диалогу с Западом, с США, с Китаем. И в то же время сказали: "Мы не признаем права какого-либо государства или группы государств на верховенство или навязывание своей воли". Думаю, это актуально и сегодня, и вообще всегда актуально.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время дискуссии с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым о роли прессы в перестройке и гласности
12 марта, 08:00
"А народу-то нравится". Зачем Горбачев начал перестройку
Что удалось и что не удалось — это большая тема. Но если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать. Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Однако это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки.
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РоссияМихаил ГорбачевСССРИнтервью - Авторы
Популярные комментарии
Сколько миллионов жизней он загубил своими реформами...
23 апреля, 17:27
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