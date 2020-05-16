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2020-05-16T05:41
https://ria.ru/20200516/1571530630.html
Беременная 13-летняя школьница из Железногорска заявила об изнасиловании
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РИА Новости

Беременная 13-летняя школьница из Железногорска заявила об изнасиловании

00:42 16.05.2020 (обновлено: 05:41 16.05.2020)
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© Fotolia / dubova Беременность
Беременность
© Fotolia / dubova
Беременность. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Забеременевшая в 13 лет школьница из Железногорска заявила, что ее изнасиловали. Об этом девочка написала в инстаграме.
"Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было и в тоже время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать", — отметила она.
Девочка добавила, что все написанное об инциденте в интернете — неправда. По ее словам, изнасиловал ее 16-летний парень из Железногорска. Девочка призналась, что боится встретить его на улице города.
Ранее СК в Красноярском крае возбудил уголовное дело после появления сообщений о беременности подростка из Железногорска. Руководитель регионального главка ведомства рассказал, что специалисты проводят все следственные действия, в том числе экспертизы. Газета "Комсомольская правда" писала, что школьница забеременела от десятилетнего мальчика.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайЖелезногорскДетиПроисшествия
Популярные комментарии
Может быть она все придумала...
16 мая, 01:54
ДНДарья Нужина
911003
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