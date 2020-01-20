В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

"Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на возможное совершение преступления, в том числе и иными лицами... Все следственные действия проводятся, в том числе и экспертизы. Геномную экспертизу возможно провести после рождения ребенка", - сказал журналистам руководитель регионального главка СК РФ Андрей Потапов.