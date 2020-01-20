В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
"Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на возможное совершение преступления, в том числе и иными лицами... Все следственные действия проводятся, в том числе и экспертизы. Геномную экспертизу возможно провести после рождения ребенка", - сказал журналистам руководитель регионального главка СК РФ Андрей Потапов.
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На прошлой неделе следователи начали проверку после получения информации из больницы Железногорска о 13-летней девочке в положении. По информации "Комсомольской правды", школьница забеременела от 10-летнего мальчика.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста). Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.