В Совфеде призвали жестко ответить на новые санкции Украины

Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина санкциями против музеев и вузов мстит России за историческую правду, отвечать надо жестко и ассиметрично, заявил РИА Новости в пятницу сенатор Олег Морозов

Ранее Украина ввела санкции на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.

"Уверен, что это нельзя оставлять без ответа. Мы имеем возможность наложить экономические ограничения в ряде очень чувствительных для Украины областях", - сказал Морозов.

По его словам, обращает на себя внимание и перечень организаций, попавших под украинские санкции.

"Не исключено, что это месть за историческую правду, за объективную оценку Степана Бандеры и УПА* в истории Второй мировой войны. Украина ведет себя нагло и беспардонно. Она пробует на зуб и нас, и весь мир, ждет одобрения от своих заокеанских хозяев, демонстрируя русофобию даже более откровенно, чем при (предыдущем президенте Петре – ред.) Порошенко", - отметил парламентарий.

"Это для нас означает только одно: с этим политическим руководством Украины нельзя иметь никаких дел. И отвечать, на мой взгляд, надо жестко и ассиметрично", - заключил сенатор.