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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-15T21:21
https://ria.ru/20200515/1571526890.html
Власти Ленинградской области поддержат семьи с тинэйджерами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569509648_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_cbb18f0396ef7a82165aaebe0463c331.jpg
РИА Новости

Власти Ленинградской области поддержат семьи с тинэйджерами

21:21 15.05.2020
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить дополнительные средства на поддержку семей региона, в которых есть дети в возрасте с 16 до 18 лет.
По его словам, он учел, что на сегодняшний день федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет. Чтобы не ущемлять права детей было принято решение о дополнительных выплатах многодетным и малоимущим семьям, в которых детям 16-17 лет. Для этого в мае из областного бюджета будет выплачено по 3000 на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года.
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"Ленинградская область сделала в апреле разовые выплаты всем многодетным, малообеспеченным и семьям с детьми-инвалидами в размере трех тысяч рублей в возрасте детей от года до 18 лет. И мы думали, что эта выплата будет у нас разовая. Но, учитывая, что сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет, мы приняли решение, что все эти семьи получат разовые выплаты из бюджета Ленинградской области в размере трех рублей, но уже на детей в возрасте с 16 до 18 лет. Мы эти разовые выплаты продлеваем",  - написал Дрозденко на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Он также добавил, что единоразовые выплаты будут начислены также на детей 16-17 лет в семьях, где один из родителей потерял работу и встал на учет в центр занятости, либо индивидуальный предприниматель, код деятельности которого не позволяет работать в период ограничений.
"Всего на выплаты будет направлено 9 миллионов 369 тысяч рублей. Средства будут перечислены автоматически, то есть заявления на них писать не потребуется", - сказал губернатор.
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