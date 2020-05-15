Власти Ленинградской области поддержат семьи с тинэйджерами

По его словам, он учел, что на сегодняшний день федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет. Чтобы не ущемлять права детей было принято решение о дополнительных выплатах многодетным и малоимущим семьям, в которых детям 16-17 лет. Для этого в мае из областного бюджета будет выплачено по 3000 на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года.