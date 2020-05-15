Власти Ленобласти раздадут маски льготным категориям жителей региона

Как отметил губернатор, он принял решение за счет бюджета обеспечить масками многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того, льготы распространяется на инвалидов и пенсионеров с минимальным размером пенсии.

"Многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией мы через службы социальной защиты, через местные администрации раздадим комплекты — из расчета десять масок на одного члена семьи. То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы члены семьи смогли сходить в магазин, в аптеку, или на почту", - сказал Дрозденко.