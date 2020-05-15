Власти Ленобласти раздадут маски льготным категориям жителей региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Семьям льготных категорий, а также пенсионерам с минимальным размером пенсии в период пандемии коронавируса бесплатно раздадут защитные маски , сообщил глава региона Александр Дрозденко на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Как отметил губернатор, он принял решение за счет бюджета обеспечить масками многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того, льготы распространяется на инвалидов и пенсионеров с минимальным размером пенсии.
"Многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией мы через службы социальной защиты, через местные администрации раздадим комплекты — из расчета десять масок на одного члена семьи. То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы члены семьи смогли сходить в магазин, в аптеку, или на почту", - сказал Дрозденко.
По предварительным расчетам, индивидуальные средства защиты получат 150 тысяч жителей. Кроме того, при поддержке бизнеса, через фонд партии "Единая Россия" в области в течение двух недель будут бесплатно раздавать маски на улицах: по две маски на человека, уточнили в пресс-службе обладминистрации.
"Пожалуйста, не пренебрегайте защитными средствами, берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - обратился к ленинградцам Дрозденко.
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