Вывозной рейс из Анталии прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" маршрутом "Анталия – Санкт-Петербург – Москва" с 230 россиянами на борту прибыл в петербургский аэропорт, следует из данных онлайн-табло "Пулково".
По данным Минтранса РФ, до Санкт-Петербурга летит 61 человек, до "Шереметьево" – 169.
В "Пулково" пассажиров встречают сотрудники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Роспотребнадзора, пограничники, таможенники, полицейские, медики.
В международном секторе аэропорта выделена специальная зона для организации рабочих мест этих специалистов. Они осматривают пассажиров, берут необходимые анализы и выдают официальный документ, в соответствии с которым прилетевшим необходимо соблюдать 14-дневный карантин по месту жительства. При отсутствии такой возможности гражданам будут предоставлены комнаты в специальном пансионате в Курортном районе.
Представители властей Петербурга и Ленинградской области организуют развозку пассажиров к месту жительства или месту пребывания в период самоизоляции. Автобусы двигаются в сопровождении экипажей ГИБДД.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.