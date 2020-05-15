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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:23
https://ria.ru/20200515/1571522654.html
Вывозной рейс из Анталии прибыл в Петербург
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РИА Новости

Вывозной рейс из Анталии прибыл в Петербург

19:23 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" маршрутом "Анталия – Санкт-Петербург – Москва" с 230 россиянами на борту прибыл в петербургский аэропорт, следует из данных онлайн-табло "Пулково".
По данным Минтранса РФ, до Санкт-Петербурга летит 61 человек, до "Шереметьево" – 169.
В "Пулково" пассажиров встречают сотрудники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Роспотребнадзора, пограничники, таможенники, полицейские, медики.
В международном секторе аэропорта выделена специальная зона для организации рабочих мест этих специалистов. Они осматривают пассажиров, берут необходимые анализы и выдают официальный документ, в соответствии с которым прилетевшим необходимо соблюдать 14-дневный карантин по месту жительства. При отсутствии такой возможности гражданам будут предоставлены комнаты в специальном пансионате в Курортном районе.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пулково (аэропорт)Ленинградская областьШереметьево (аэропорт)Курортный районСанкт-ПетербургОбщество
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