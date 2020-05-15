Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

"Каждый аппарат, произведенный на этом предприятии, проходит цикл испытаний перед тем, как его можно было бы отправлять в медицинские учреждения. Это около 100 часов наработки в разных режимах, в том числе использование и таких форматов испытаний, как термическая камера, это вибрация, - для того, чтобы убедиться полностью в качестве работоспособности этих аппаратов. Могу сказать, что все эти требования и нормы, конечно же, обеспечиваются на предприятии, потому что это связано, в первую очередь, со здоровьем людей", - сказал Мантуров.