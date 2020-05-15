Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте, вероятно, еще долго будет оставаться обязательным, считает начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
"Не будем забегать вперед. Жизнь изменилась, и видимо, надолго маски и перчатки в общественном транспорте обязательны", - сказал Козловский в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, как долго будут продаваться средства индивидуальной защиты в метро.
В Москве действует обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте, их можно приобрести в торговых точках в метро и вендинговых аппаратах.
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