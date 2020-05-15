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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:18
https://ria.ru/20200515/1571514731.html
Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571305180_0:319:3073:2048_1036x0_80_0_0_bfe3b11f78e5d774fc8df9d7ef0f6d91.jpg
РИА Новости

Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте

17:18 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОбъявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции covid-19
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции covid-19
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции covid-19
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте, вероятно, еще долго будет оставаться обязательным, считает начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
"Не будем забегать вперед. Жизнь изменилась, и видимо, надолго маски и перчатки в общественном транспорте обязательны", - сказал Козловский в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, как долго будут продаваться средства индивидуальной защиты в метро.
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В Москве действует обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте, их можно приобрести в торговых точках в метро и вендинговых аппаратах.
Читайте полный текст интервью Виктора Козловского >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор КозловскийМоскваМосковский метрополитенОбщество
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