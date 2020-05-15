Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте

"Не будем забегать вперед. Жизнь изменилась, и видимо, надолго маски и перчатки в общественном транспорте обязательны", - сказал Козловский в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, как долго будут продаваться средства индивидуальной защиты в метро.