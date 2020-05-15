Виктор Козловский: маски и перчатки в общественном транспорте надолго

В 85-летний юбилей Московского метрополитена его начальник Виктор Козловский рассказал РИА Новости, что поменялось в работе метро за время его существования, какие технологии московского метрополитена вызывают интерес у зарубежных коллег и как на работу метро повлияла ситуация с коронавирусом

— Московское метро стоит на пороге 85-летия. Что изменилось за 85 лет существования метро? Какие последние инновации применяют в метро?

— С 1935 года изменилось почти все — технологии в инфраструктуре, характеристики поездов, архитектурный облик станций. За это время само метро значительно расширилось, линии протянулись через всю столицу. Только за последние 10 лет число станций выросло в 1,8 раза, это рекорд. Неизменными остаются стабильность и надежность перевозок, которые мы даем миллионам москвичей. Был в истории только один день, когда мы не открылись — во время войны, 16 октября 1941 года. Сейчас тоже непростое время, но мы продолжаем работать и держим обычный график движения поездов. Это важно для функционирования города. Пусть даже поездок стало в пять раз меньше.

С надежностью у нас все в порядке. Соблюдаем расписание на 99,98% — это лучший показатель в мире. Вагонов в парке более 6000 — тут мы вторые в мире. Но его надо обновлять, и это мы тоже делаем: получили за 10 лет 3000 вагонов и подняли долю новых поездов с 13% до 58%. Все чаще по линиям проезжает "Москва". Это лучшие вагоны, какие только можно сейчас предложить пассажиру. Еще открыли пять современных депо, теперь их уже 20.

Чтобы поездки оставались быстрыми и комфортными, инфраструктура должна быть исправной. Для работ в тоннелях у нас есть всего несколько часов по ночам. В это время работает примерно 10 тысяч человек, и мы много успеваем. Сейчас у нас более 80% нового высоковольтного кабеля, только в прошлом году заменили 238 километров. Это важно для надежной работы системы электроснабжения и противопожарной безопасности.

Важно, что обновление идет не только в тоннелях, а везде по пути следования пассажира. Обновляем вестибюли, устанавливаем навесы над входами. Вообще, благоустройство проведено уже на 100 станциях, в плане еще 70 за три года. Далее, турникеты у нас уже все новые, в прошлом году заменили последние 358 штук. Отремонтировали 485 эскалаторов.

В прошлом году открыли Единый диспетчерский центр и собрали в нем диспетчеров всех служб, которые занимаются движением поездов, инфраструктурой и работой с пассажирами. Так им проще обмениваться информацией друг с другом. В итоге предотвращаем 15% сбоев, на 50% снизили время реагирования и вдвое сократили время выхода из любых инцидентов.

— Чем отличается метро Москвы от метро других городов России и мира? Какие метрополитены за рубежом вы считаете своими негласными конкурентами и по каким критериям? У каких городов стоит позаимствовать и что в плане метро?

— Мы все-таки больше партнеры, потому что не можем конкурировать за пассажиров. Поэтому обмениваемся опытом и лучшими практиками. Нам есть что поставить в пример. За последние 10 лет сбоев стало меньше на 41%. Раньше на миллион вагонокилометров было 0,17 таких случаев, сейчас — 0,1. По этому показателю мы номер один. Это результат своевременного и грамотного обслуживания инфраструктуры и того внимания, которое правительство Москвы уделяет Московскому метрополитену . Только за последний год поменяли 87 километров рельсового полотна и отремонтировали 89 стрелочных переводов. Постепенно переходим на бесстыковой путь — бархатный, с 2017 года уложили более 160 километров. Пассажиры не слышат стук колес, вибраций меньше и меньше воздействия на инфраструктуру.

Кстати, другие метрополитены интересовались, как именно мы устанавливаем четыре новых эскалатора вместо трех старых, у которых подходит к концу срок эксплуатации. Это без расширения эскалаторного наклона. Такая задача была выполнена в том числе в вестибюле станции "Спортивная", что очень пригодилось во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, поскольку недалеко от этой станции расположен стадион "Лужники".

Еще один интересный проект — модернизация вентсистемы метро, его "легких". С 2004 года обновили оборудование более 300 вентшахт. Постепенно воздух становится чище и свежее – воздухообмен увеличен на 40% и в два раза снижен уровень углекислого газа, а летом прохладнее примерно на три градуса. При этом энергопотребление снижено на 5%, а управлять оборудованием можно из ЕДЦ централизованно.

— Как метро отпразднует юбилей в условиях пандемии? Какие мероприятия готовятся?

— По понятным причинам мы не можем сейчас проводить массовые мероприятия на инфраструктуре. Часть из них отложили, некоторые перевели в онлайн. Например, раньше проводили парад поездов на Кольцевой линии, а сегодня все типы подвижного состава показываем на официальных страницах метро в соцсетях. Будем проводить и много конкурсов для пассажиров – можно будет выиграть, например, лимитированную "Тройку". Но хочу сказать, что мы обязательно отметим этот большой праздник, когда это станет возможно.

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— Правда ли, что есть идеи по поводу переименования самого метрополитена, который носит имя Ленина. Если да, то какие варианты рассматриваются?

— Нам нравится наше название, и мы им гордимся.

— Как вообще пандемия отразилась на работе метро? Есть ли какие-то наработки в работе метро, которые хотелось бы сохранить и после пандемии?

— С начала объявления пандемии Московский метрополитен усилил уборку. Мы всегда применяли дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Теперь стали чаще проводить дезинфекцию, а также промывать с дезсредствами тоннели, обрабатывать вентшахты, служебные помещения. Было закуплено новое оборудование для проведения дезинфекции.

Мы стали чаще дезинфицировать те элементы инфраструктуры, с которыми пассажиры взаимодействуют больше всего: билетные автоматы, эскалаторы, кассовые зоны. Вне зависимости от того, когда закончится пандемия, Московский метрополитен оставит эту технологию, более того, мы нацелены на то, чтобы постоянно совершенствовать этот процесс.

Уровень развития билетной системы также позволил нам организовать проверку пропусков в метро с такой долей автоматизации. Карта "Тройка" стала доступнее москвичам — теперь ее можно даже заказать на дом.

С начала эпидемии Московский метрополитен работал по тому же графику и поезда ходили так же, как и до пандемии. Более того, никто не ограничивал движение. Работа по содержанию инфраструктуры не прерывалась: продолжается укладка кабеля, замена стрелочных переводов и шпал.

Мы впервые отправили сотрудников на удаленный режим. И этот опыт нам пригодится. В остальном Московский метрополитен работал в полном режиме, за исключением работ с подрядчиками, где были определенные ограничения.

— А есть ли какие-то плюсы для работы метрополитена от всей ситуации с коронавирусом? Какие уроки вы извлекли? Что будете менять из-за коронавируса?

— Плюс в том, что мы в очередной раз доказали, что метрополитен может работать в любых условиях. Ведь посмотрите – метро работает сейчас в том же графике, что и до пандемии. Мы не сократили выпуск, не снизили парность, как сделали в других странах. А на ТКЛ мы даже увеличили парность, чтобы помочь людям соблюдать социальное дистанцирование. Мы применяем новые технологии уборки, которые по поручению мэра мы сохраним и дальше – пропишем у себя в регламенты на годы вперед. Вообще, мы недавно вспоминали, что как метро регулярно проходит серьезные испытания – то чемпионат мира по футболу, теперь вот пандемия, но работает как часы. Мы извлекаем уроки и работаем все лучше и лучше. Наш коллектив сотрудников – люди, которыми я горжусь.

— Как долго будут продаваться средства индивидуальной защиты — маски, перчатки?

— Не будем забегать вперед. Жизнь изменилась, и, видимо, надолго маски и перчатки в общественном транспорте обязательны.

— Сколько человек сегодня задействованы в работе метрополитена? Их количество уменьшилось с наступлением эпидемии?

— Всего в Московском метрополитене работают порядка 60 тысяч человек. Каждый работник предприятия — его неотъемлемая часть. Часть работников была отправлена на удаленную работу, это тоже ноу-хау, с которым придется в дальнейшем работать, и этот процесс как-то совершенствовать. Помимо этого, были выполнены указания по отправке на самоизоляцию 1400 человек старше 65 лет. Плюс отправлены на самоизоляцию сотрудники, которые имеют хронические заболевания.

Хочу поздравить сегодня всех работников Московского метрополитена со знаменательной датой — 85 лет со дня отправления первого поезда. В первую очередь поздравляю наших ветеранов. Сегодня у нас более 100 человек еще живы, это 18 участников боевых действий, блокадница Ленинграда, 11 узников концлагерей, 76 тружеников тыла. Низкий им поклон и благодарность, мы их помним и чтим. Коллективу Московского метрополитена в этот день хочется пожелать всего наилучшего. Метрополитен всегда выполнял самые сложные задачи в любое время.

— Недавно первые женщины-машинисты начали обучение специальности, серьезный был отбор? Когда приступят к работе? На каких линиях?

— С 2021 года женщины смогут работать машинистами поездов метро. Сейчас на обучении первая группа из числа сотрудниц метрополитена. Они будут управлять современными и комфортными поездами "Москва". Скорее всего, на Филевской линии.

Требования к кандидатам на обучение очень высокие, прежде всего к состоянию здоровья. После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование на стрессоустойчивость.

— Назовите несколько станций, которые, на ваш взгляд, являются самыми красивыми? С какой станцией связаны какие-то особенные для метро события?

— Станция "Маяковская" была для своего времени необычной. В 1939 году макет станции получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Арки на "Маяковской" напоминают каркас дирижабля. И это не случайно. Стальные ленты для станции изготавливали на предприятии "Дирижаблестрой".

Большинству из нас она известна тем, что в годы войны здесь, как и на ряде других, укрывались люди. На тот момент "Маяковская" была самой глубокой станцией метро, а значит, самой безопасной.

Современные станции тоже одна ярче другой. Например, болельщики чемпионата мира по футболу-2018 назвали самой красивой станцию "Парк Победы".

Я люблю все станции. А еще есть любимый 10-метровый тоннель на участке от "Косино" до "Нижегородской". Вторая очередь Некрасовской линии построена по новым технологиям: здесь для прокладки двухпутного тоннеля применили проходческий щит диаметром 10 метров. Таким образом, в тоннеле проходят сразу два пути. Технология позволяет экономить время и средства при строительстве. Обязательно прокатитесь по нему.

— Про метро ходят самые разные городские легенды. Замечали ли вы что-то мистическое?