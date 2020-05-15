Козловский: метрополитен показал, что может работать в любых условиях

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.