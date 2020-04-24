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2020-04-24T14:41
https://ria.ru/20200424/1570500107.html
Метро 2020: московская подземка в период пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570487322_0:250:3078:1981_1036x0_80_0_0_b26fd689eccd64f4bb929e31908d8160.jpg
РИА Новости

Метро 2020: московская подземка в период пандемии

14:41 24.04.2020
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В Москве, где действует режим самоизоляции граждан, сильно снизилась загруженность общественного транспорта. Поезда и платформы метро практически опустели. Изменившаяся столичная подземка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
1 из 12

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
2 из 12

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
3 из 12

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
4 из 12

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

Пассажиры на станции Новослободская Московского метрополитена
5 из 12

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В противном случае проездной не сработает на турникете.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
6 из 12

В противном случае проездной не сработает на турникете.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

Пассажиры в защитных масках на станции метро Таганская Кольцевой линии в период режима самоизоляции граждан в Москве
7 из 12

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
8 из 12

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

Пассажиры в поезде на станции метро Охотный ряд в период режима самоизоляции граждан в Москве
9 из 12

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

Женщина в защитной маске в вагоне поезда на станции метро Новокузнецкая в Москве
10 из 12

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
11 из 12

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

Мужчина в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена
12 из 12

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Коронавирус в РоссииМосковский метрополитенФото
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