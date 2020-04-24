Метро 2020: московская подземка в период пандемии

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.
Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.
Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.
Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.
Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.
Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.
С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.
С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.
При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.
При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.
В противном случае проездной не сработает на турникете.
В противном случае проездной не сработает на турникете.
Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.
Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.
Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.
Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.
На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.
На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.
Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.
Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.
Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.
Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.
Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.
Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.