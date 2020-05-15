В московском метро летом стало на три градуса прохладнее

МОСКВА, 15 мая РИА Новости. После модернизации вентиляционной системы в московском метрополитене летом стало на 3 градуса прохладнее, воздух стал чище и свежее, сообщил в интервью РИА Новости начальник московского метрополитена Виктор Козловский.
"Еще один интересный проект - модернизация вентсистемы метро, его "легких". С 2004 года обновили оборудование более 300 вентшахт. Постепенно воздух становится чище и свежее – воздухообмен увеличен на 40%, и в два раза снижен уровень углекислого газа, а летом - прохладнее примерно на 3 градуса", - сообщил Козловский.
Начальник московского метро отметил, что при этом энергопотребление снижено на 5%.