В московском метро летом стало на три градуса прохладнее

"Еще один интересный проект - модернизация вентсистемы метро, его "легких". С 2004 года обновили оборудование более 300 вентшахт. Постепенно воздух становится чище и свежее – воздухообмен увеличен на 40%, и в два раза снижен уровень углекислого газа, а летом - прохладнее примерно на 3 градуса", - сообщил Козловский.