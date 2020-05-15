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2020-05-15T17:02
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В московском метро летом стало на три градуса прохладнее
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РИА Новости

В московском метро летом стало на три градуса прохладнее

17:02 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНа станции метро "Охотный ряд" в Москве
На станции метро Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
На станции метро "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая РИА Новости. После модернизации вентиляционной системы в московском метрополитене летом стало на 3 градуса прохладнее, воздух стал чище и свежее, сообщил в интервью РИА Новости начальник московского метрополитена Виктор Козловский.
"Еще один интересный проект - модернизация вентсистемы метро, его "легких". С 2004 года обновили оборудование более 300 вентшахт. Постепенно воздух становится чище и свежее – воздухообмен увеличен на 40%, и в два раза снижен уровень углекислого газа, а летом - прохладнее примерно на 3 градуса", - сообщил Козловский.
Начальник московского метро отметил, что при этом энергопотребление снижено на 5%.
Читайте полный текст интервью Виктора Козловского >>
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Виктор КозловскийМоскваМосковский метрополитенОбщество
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