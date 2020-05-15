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2020-05-15T17:03
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В московском метро за десять лет стало на 41% меньше сбоев
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РИА Новости

В московском метро за десять лет стало на 41% меньше сбоев

16:48 15.05.2020 (обновлено: 17:03 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сбоев в работе московского метро за 10 лет стало меньше на 41%, сообщил в интервью РИА Новости начальник столичного метрополитена Виктор Козловский.
"За последние 10 лет сбоев стало меньше на 41%. Раньше на миллион вагоно-километров было 0,17 таких случаев, сейчас - 0,1. По этому показателю мы №1", - сказал Козловский, отвечая на вопрос об отличительных чертах московского метрополитена по сравнению с другими городами и странами.
По его словам, выйти в лидеры удалось благодаря своевременному и грамотному обслуживанию инфраструктуры и вниманию со стороны правительства Москвы. Например, только за последний год поменяли 87 километров рельсового полотна и отремонтировали 89 стрелочных переводов. Постепенно осуществляется переход на бесстыковой путь - "бархатный", чтобы пассажиры не слышали стук колес.
Читайте полный текст интервью Виктора Козловского >>
Фонтан в переходе между станциями Римская и Площадь Ильича Московского метрополитена
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Виктор КозловскийМоскваМосковский метрополитенОбщество
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