В московском метро за десять лет стало на 41% меньше сбоев

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сбоев в работе московского метро за 10 лет стало меньше на 41%, сообщил в интервью РИА Новости начальник столичного метрополитена Виктор Козловский.
"За последние 10 лет сбоев стало меньше на 41%. Раньше на миллион вагоно-километров было 0,17 таких случаев, сейчас - 0,1. По этому показателю мы №1", - сказал Козловский, отвечая на вопрос об отличительных чертах московского метрополитена по сравнению с другими городами и странами.
По его словам, выйти в лидеры удалось благодаря своевременному и грамотному обслуживанию инфраструктуры и вниманию со стороны правительства Москвы. Например, только за последний год поменяли 87 километров рельсового полотна и отремонтировали 89 стрелочных переводов. Постепенно осуществляется переход на бесстыковой путь - "бархатный", чтобы пассажиры не слышали стук колес.