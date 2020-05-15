В московском метро за десять лет стало на 41% меньше сбоев

"За последние 10 лет сбоев стало меньше на 41%. Раньше на миллион вагоно-километров было 0,17 таких случаев, сейчас - 0,1. По этому показателю мы №1", - сказал Козловский, отвечая на вопрос об отличительных чертах московского метрополитена по сравнению с другими городами и странами.