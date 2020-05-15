В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.
Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.
Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий дистанционное обучение в школах и вузах в связи с ситуацией с коронавирусом. В частности, предусматривается, что будут регламентированы обязанности преподавателей, определен перечень преподаваемых в дистанционном формате предметов, нормы выполнения домашних заданий, продолжительности урока, итоговой аттестации и так далее.
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