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2020-05-15T16:12
https://ria.ru/20200515/1571506375.html
В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование

15:23 15.05.2020 (обновлено: 16:12 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.
Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.
Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий дистанционное обучение в школах и вузах в связи с ситуацией с коронавирусом. В частности, предусматривается, что будут регламентированы обязанности преподавателей, определен перечень преподаваемых в дистанционном формате предметов, нормы выполнения домашних заданий, продолжительности урока, итоговой аттестации и так далее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЛилия ГумероваИльяс УмахановГригорий КарасинГосдума РФОбщество
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