В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий дистанционное обучение в школах и вузах в связи с ситуацией с коронавирусом. В частности, предусматривается, что будут регламентированы обязанности преподавателей, определен перечень преподаваемых в дистанционном формате предметов, нормы выполнения домашних заданий, продолжительности урока, итоговой аттестации и так далее.