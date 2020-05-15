Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

"Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех, и я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше", - сказал он.