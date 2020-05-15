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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:19
https://ria.ru/20200515/1571500748.html
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/29/1562282904_111:100:2665:1537_1036x0_80_0_0_352209740f6c7d2e9c5ef4d185ec1f4c.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

14:18 15.05.2020 (обновлено: 14:19 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В ВС РФ уже неделю ежесуточно от COVID-19 выздоравливает больше военных, чем заболевает, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех, и я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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