Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская рассказала, как было организовано интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном и с чем был связан выбор интервьюера, который позволяет себе оскорбительные выпады в адрес жителей России и Крыма.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. Позже в эфире телеканала "Украина 24" Гордон заявил, что данное интервью является документацией российской агрессии и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге. Журналист также назвал Поклонскую символом предательства, так как она гражданка Украины и до воссоединения полуострова с Россией работала в Генпрокуратуре Украины.
В эфире радио "Крым" Поклонская рассказала, как было организовано интервью с Дмитрием Гордоном. По ее словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова отзывы с издевкой о себе и рекомендовала высказываться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил идею интервью, депутат приняла предложение.
"Интервью Дмитрию Гордону я давала не для (его) популярности, а для того, чтобы донести свою точку зрения, точку зрения крымчан и чтобы нас услышали. И сделать первый шаг – шаг разумный, шаг к миру… Была донесена моя точка зрения, для меня это очень важно", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос, с чем был связан ее выбор интервьюера, который позволяет оскорбительные выпады в отношении крымчан, севастопольцев и россиян в целом.
Она добавила что, что дополнительно ознакомится с высказываниями Гордона о крымчанах и севастопольцах, но отметила, что тот сдержал слово и сохранил все ответы в публикации. Поклонская отметила, что ей не хватило времени, чтобы рассказать о расследовании прокуратурой Украины многочисленных преступлений на майдане в 2014 году.