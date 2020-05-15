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2020-05-15T14:01
https://ria.ru/20200515/1571499186.html
Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону
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РИА Новости

Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону

14:01 15.05.2020
14343
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская рассказала, как было организовано интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном и с чем был связан выбор интервьюера, который позволяет себе оскорбительные выпады в адрес жителей России и Крыма.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. Позже в эфире телеканала "Украина 24" Гордон заявил, что данное интервью является документацией российской агрессии и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге. Журналист также назвал Поклонскую символом предательства, так как она гражданка Украины и до воссоединения полуострова с Россией работала в Генпрокуратуре Украины.
В эфире радио "Крым" Поклонская рассказала, как было организовано интервью с Дмитрием Гордоном. По ее словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова отзывы с издевкой о себе и рекомендовала высказываться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил идею интервью, депутат приняла предложение.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
14 мая, 09:38
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
"Интервью Дмитрию Гордону я давала не для (его) популярности, а для того, чтобы донести свою точку зрения, точку зрения крымчан и чтобы нас услышали. И сделать первый шаг – шаг разумный, шаг к миру… Была донесена моя точка зрения, для меня это очень важно", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос, с чем был связан ее выбор интервьюера, который позволяет оскорбительные выпады в отношении крымчан, севастопольцев и россиян в целом.
Она добавила что, что дополнительно ознакомится с высказываниями Гордона о крымчанах и севастопольцах, но отметила, что тот сдержал слово и сохранил все ответы в публикации. Поклонская отметила, что ей не хватило времени, чтобы рассказать о расследовании прокуратурой Украины многочисленных преступлений на майдане в 2014 году.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
17 марта, 13:00
Наталья Поклонская: рядом со мной друзья и никаких лицемеров в брюках
831032424
Обсудить 2
Дмитрий ГордонНаталья ПоклонскаяГосдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр НевзоровСимферопольКиевУкраинаОбщество
Популярные комментарии
нет Наташенька, когда ты приезжала в Донецк от тебя не слышали фраз типа, -"Донбасс это украина". а тут снова переобулась. доверие - ноль. и плевать мне на мнение пейсателей, "у неё медаль за Крым" . а у меня контузия и отслоение сетчатки с Попасной осталось и пару осколочных из промзоны. и я за медалями не лезу, для меня главное в том , что Донбасс это русские!
15 мая, 14:44
dayzzgone 1
701003
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