Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону

"Интервью Дмитрию Гордону я давала не для (его) популярности, а для того, чтобы донести свою точку зрения, точку зрения крымчан и чтобы нас услышали. И сделать первый шаг – шаг разумный, шаг к миру… Была донесена моя точка зрения, для меня это очень важно", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос, с чем был связан ее выбор интервьюера, который позволяет оскорбительные выпады в отношении крымчан, севастопольцев и россиян в целом.