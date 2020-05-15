Россия доставила в ЮАР первую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Партия российской гуманитарной помощи для борьбы с Партия российской гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом была доставлена в ЮАР в пятницу, прорабатывается возможность новых поставок, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ЮАР.

"15 мая в ЮАР была также доставлена небольшая партия гуманитарной помощи из России", - заявили в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, в ЮАР сохраняется значительный потенциал для распространения коронавирусной инфекции, пик пандемии прогнозируется на август-сентябрь. Ввиду этого "прорабатывается вопрос об оказании дополнительной помощи южноафриканским партнерам".

По данным на 14 мая, в ЮАР 12 074 заболевших коронавирусом. Это самый высокий показатель среди стран Африки.