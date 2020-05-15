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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:41
https://ria.ru/20200515/1571497353.html
Россия доставила в ЮАР первую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_b5e28eff3105b91832086581a39a8fae.jpg
РИА Новости

Россия доставила в ЮАР первую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19

13:41 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вид города Претория в ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Партия российской гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом была доставлена в ЮАР в пятницу, прорабатывается возможность новых поставок, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ЮАР.
"15 мая в ЮАР была также доставлена небольшая партия гуманитарной помощи из России", - заявили в дипмиссии.
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Как отметили в посольстве, в ЮАР сохраняется значительный потенциал для распространения коронавирусной инфекции, пик пандемии прогнозируется на август-сентябрь. Ввиду этого "прорабатывается вопрос об оказании дополнительной помощи южноафриканским партнерам".
По данным на 14 мая, в ЮАР 12 074 заболевших коронавирусом. Это самый высокий показатель среди стран Африки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Житель Сирии с коробкой гумпомощи из России
14 мая, 07:21Война в Сирии
В Сирии ряд населенных пунктов получат гуманитарную помощь из России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЮАРВ мире
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