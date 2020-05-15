Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:15
https://ria.ru/20200515/1571488071.html
Ученые оценили ситуацию с распространением коронавируса в Африке
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Ученые оценили ситуацию с распространением коронавируса в Африке

12:15 15.05.2020
695
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Примерно четвертая часть населения Африки может заразиться коронавирусом нового типа за год, число жертв может составить 150 тысяч, сообщается в исследовании специалистов африканского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в журнале BMJ Global Health.
Специалисты составили модели вероятного распространения коронавируса и изучили ситуацию на примере 47 стран, которые входят в Африканский регион, по классификации ВОЗ. В исследовании не учитываются Египет, Ливия, Марокко, Сомали, Джибути, Судан и Тунис. По оценкам ВОЗ, в Африканском регионе на момент предыдущего года проживало чуть более 1 миллиарда человек. В лучшем случае за 12 месяцев заразятся коронавирусом 166 миллионов жителей континента, в худшем – почти 275,7 миллиона.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Из 1 миллиарда населения в Африке, которое фиксирует ВОЗ, 22% (от 16 до 26%) заразятся в первом году, при этом будет 37 (от 29 до 44) миллионов зараженных с симптомами и 150 (от 83 до 190) тысяч смертей. По имеющимся оценкам, будет 4,6 (3,6-5,5) миллиона госпитализаций из-за COVID-19", - говорится в исследовании.
Ученые отметили, что высокий уровень распространения заболевания будет наблюдаться в небольших по размеру государствах, а также в Алжире, ЮАР и в Камеруне. Больше всего зараженных, предполагают специалисты, будет в Нигерии, следом за ней будут Алжир и ЮАР.
Самое меньшее число случаев будет зафиксировано в Мавритании, на Сейшельских Островах и в Эритрее. Наибольшее число заражений на душу населения может быть зарегистрировано на Маврикии, Сейшельских Островах и в Экваториальной Гвинее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
202300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)СуданКамерунВ мире
Рекомендуем
Похороны умерших от коронавируса в США
Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва не ожидает от Запада недружественных шагов в отношении россиян
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
В Подмосковье отметили снижение числа совершенных мигрантами преступлений
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперты назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и мае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал борьбу за первенство в создании вакцины от COVID
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров не слышал, что у газет NYT и FT отзовут аккредитацию
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 75 тысяч
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: туриндустрия должна сделать выводы по итогам пандемии
Медицинские работники
Лавров: власти не намерены скрывать информацию о смертности от COVID-19
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Названо условие для победы над коронавирусом
Знак биологической опасности
В АБР оценили мировой экономический ущерб от коронавируса
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года
Медик с лекарством
В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния