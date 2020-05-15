Ученые оценили ситуацию с распространением коронавируса в Африке

"Из 1 миллиарда населения в Африке, которое фиксирует ВОЗ, 22% (от 16 до 26%) заразятся в первом году, при этом будет 37 (от 29 до 44) миллионов зараженных с симптомами и 150 (от 83 до 190) тысяч смертей. По имеющимся оценкам, будет 4,6 (3,6-5,5) миллиона госпитализаций из-за COVID-19", - говорится в исследовании.