Ученые оценили ситуацию с распространением коронавируса в Африке

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Примерно четвертая часть населения Африки может заразиться коронавирусом нового типа за год, число жертв может составить 150 тысяч, сообщается в исследовании специалистов африканского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в журнале BMJ Global Health.
Специалисты составили модели вероятного распространения коронавируса и изучили ситуацию на примере 47 стран, которые входят в Африканский регион, по классификации ВОЗ. В исследовании не учитываются Египет, Ливия, Марокко, Сомали, Джибути, Судан и Тунис. По оценкам ВОЗ, в Африканском регионе на момент предыдущего года проживало чуть более 1 миллиарда человек. В лучшем случае за 12 месяцев заразятся коронавирусом 166 миллионов жителей континента, в худшем – почти 275,7 миллиона.
"Из 1 миллиарда населения в Африке, которое фиксирует ВОЗ, 22% (от 16 до 26%) заразятся в первом году, при этом будет 37 (от 29 до 44) миллионов зараженных с симптомами и 150 (от 83 до 190) тысяч смертей. По имеющимся оценкам, будет 4,6 (3,6-5,5) миллиона госпитализаций из-за COVID-19", - говорится в исследовании.
Самое меньшее число случаев будет зафиксировано в Мавритании, на Сейшельских Островах и в Эритрее. Наибольшее число заражений на душу населения может быть зарегистрировано на Маврикии, Сейшельских Островах и в Экваториальной Гвинее.
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