Генсек ОДКБ заявил об отсутствии угрозы военного конфликта с НАТО

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Непосредственной угрозы военного конфликта Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с НАТО нет, несмотря на разные подходы к решению крупных международных проблем, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет. Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов – оснований для такого конфликта не видится", - сказал Зась. "Более того, мы надеемся, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, так же как у нас, понимание глобальной катастрофичности такого конфликта", - добавил он.
Вместе с тем в ОДКБ, по словам Зася, есть понимание всей сложности складывающейся военно-политической обстановки как на европейском континенте, так и в мире в целом. "Любые ситуации, связанные с ее изменением, отслеживаются и внимательно анализируются. Наращивание военной мощи и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ ОДКБ, интенсивности и масштабов совместных маневров (ежегодно проводится до 40 крупных военных учений) не может не вызывать озабоченности", - подчеркнул генсек ОДКБ.
"Все это объективно требует адекватной реакции ОДКБ и постоянной готовности к реагированию на возможные кризисные ситуации. В связи с этим вырабатываются политико-дипломатические меры реагирования, укрепляется военная составляющая Организации, проводится постоянная работа по повышению боевых возможностей Войск (Коллективных сил) ОДКБ и совершенствованию системы управления ими", - указал он.
Зась добавил, что все эти меры направлены исключительно на обеспечение коллективной безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.