Генсек ОДКБ заявил об отсутствии угрозы военного конфликта с НАТО

"Непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет. Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов – оснований для такого конфликта не видится", - сказал Зась. "Более того, мы надеемся, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, так же как у нас, понимание глобальной катастрофичности такого конфликта", - добавил он.