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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:38
https://ria.ru/20200515/1571479764.html
В России за сутки выздоровели 4696 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В России за сутки выздоровели 4696 пациентов с коронавирусом

10:38 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 4 696 человек, за все время выписаны 58 226 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки выписано 4 696 человек... Выписано за весь период 58 226 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1 235 человек за сутки выписаны в Москве, 481 - в Подмосковье, 172 - в Дагестане, 135 - в Нижегородской области, 121 - в Краснодарском крае, 116 - в Татарстане, 113 - в Оренбургской области, 110 - в Пензенской области, по 106 - в Санкт-Петербурге и Северной Осетии.
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