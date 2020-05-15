В России за сутки выздоровели 4696 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 4 696 человек, за все время выписаны 58 226 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки выписано 4 696 человек... Выписано за весь период 58 226 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1 235 человек за сутки выписаны в Москве, 481 - в Подмосковье, 172 - в Дагестане, 135 - в Нижегородской области, 121 - в Краснодарском крае, 116 - в Татарстане, 113 - в Оренбургской области, 110 - в Пензенской области, по 106 - в Санкт-Петербурге и Северной Осетии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф