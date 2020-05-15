Совет глав МИД ОДКБ пройдет в режиме видеоконференции

"Новые реалии, которые сейчас складываются в зоне ответственности ОДКБ под влиянием пандемии, будут рассматриваться в ходе предстоящего 26 мая заседания СМИД ОДКБ", - сказал Зась.

Он напомнил, что в организации уже приняты уставные документы для введения статусов партнеров и наблюдателей ОДКБ. "Когда закончим с ратификацией (парламентами стран ОДКБ), то будем уже иметь полное юридическое право реализовать этот формат на практике. Конечно, есть воодушевление и планы", - сказал Зась.