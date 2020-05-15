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2020-05-15T11:08
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Совет глав МИД ОДКБ пройдет в режиме видеоконференции
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РИА Новости

Совет глав МИД ОДКБ пройдет в режиме видеоконференции

10:35 15.05.2020 (обновлено: 11:08 15.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Совет глав МИД Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 26 мая в формате видеоконференции, в повестке – влияние пандемии коронавируса на страны блока, а также дальнейшие шаги по реализации статусов партнера и наблюдателя ОДКБ и борьба с фальсификацией истории, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Новые реалии, которые сейчас складываются в зоне ответственности ОДКБ под влиянием пандемии, будут рассматриваться в ходе предстоящего 26 мая заседания СМИД ОДКБ", - сказал Зась.
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Он напомнил, что в организации уже приняты уставные документы для введения статусов партнеров и наблюдателей ОДКБ. "Когда закончим с ратификацией (парламентами стран ОДКБ), то будем уже иметь полное юридическое право реализовать этот формат на практике. Конечно, есть воодушевление и планы", - сказал Зась.
"Мы эту тему обсуждали и с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и с министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым. Обсуждали возможных наших партнеров, наблюдателей. Этот разговор продолжится и на заседании СМИД ОДКБ, который состоится 26 мая в режиме видеоконференции", - отметил генсек организации.
Станислав Зась
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"Конечно, (на заседании совета глав МИД ОДКБ) будут обсуждаться актуальные вопросы – годовщина Победы, не можем обойти эту дату и выразить консолидированную позицию по самой дате, по тем попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны", - добавил Зась.
ОДКБ 15 мая исполняется 18 лет, тогда как сам Договор о коллективной безопасности был подписан еще в 1992 году. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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РоссияСтанислав ЗасьОДКББелоруссияТаджикистанКиргизияКазахстанВ мире
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