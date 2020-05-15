ОДКБ не отменяла из-за пандемии учения в сентябре-октябре

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. ОДКБ не отменяла из-за пандемии коронавируса запланированные на сентябрь-октябрь военные учения, подготовка к ним идет по графику, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась.
"Планировалось провести восемь совместных учений стран ОДКБ. Все они спланированы на сентябрь-октябрь. Традиционно они всегда проходят в этот период. Пока мы не отменяли их, и подготовка идет по графику", - сказал Зась.
"Будем, конечно, исходить из ситуации. Если она станет благоприятной - будем проводить учения согласно планам. Если будут реальные угрозы для жизни и здоровья участников учений - придется учения откладывать, переносить", - добавил он.
Зась отметил, что в ходе проведения учений большее внимание будет уделяться медицинскому обеспечению воинских контингентов, действиям военных медицинских специалистов и подразделений в ходе ведения боевых действий.
Важнейшими Зась назвал командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2020", учение с силами и средствами разведки "Поиск-2020" в Армении, учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" в Белоруссии, учение с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2020" в Таджикистане.
По словам генсека, в 2020 году также запланировано проведение антитеррористического комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Наемник", будет проведена антинаркотическая операция "Канал". "Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал", по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси", - отметил Зась.