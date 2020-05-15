Эксперты назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и мае

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Эксперты онлайн-сервиса проанализировали запросы пользователей и назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и начале мая чаще всего, сообщает OneTwoTrip.

Наибольший спрос на перелеты по России. Самые популярные города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.

Также интерес вызывали билеты в Узбекистан и Армению. В десятку приоритетных направлений вошли также Киргизия, Турция, Таджикистан, США, Молдавия, Казахстан. Италия, которая недавно была довольно востребованной у путешественников, заняла последнюю строчку рейтинга.

Информации о снятии ограничений на международные перелеты пока нет, поэтому максимальный спрос – на внутренние рейсы. Пользователи надеются, что после окончания режима самоизоляции можно будет путешествовать по России.