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Туризм
2020-05-15T12:24
https://ria.ru/20200515/1571478877.html
Эксперты назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и мае
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7381a39cd48eb9564d82942e6e1fea4b.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и мае

12:24 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Эксперты онлайн-сервиса проанализировали запросы пользователей и назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и начале мая чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Наибольший спрос на перелеты по России. Самые популярные города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.
Также интерес вызывали билеты в Узбекистан и Армению. В десятку приоритетных направлений вошли также Киргизия, Турция, Таджикистан, США, Молдавия, Казахстан. Италия, которая недавно была довольно востребованной у путешественников, заняла последнюю строчку рейтинга.
Информации о снятии ограничений на международные перелеты пока нет, поэтому максимальный спрос – на внутренние рейсы. Пользователи надеются, что после окончания режима самоизоляции можно будет путешествовать по России.
Кроме того, специалисты сервиса отметили, что клиенты чаще всего смотрели билеты с вылетом в мае, чуть меньше — в июне. "Близость дат вылета к датам поиска говорит о том, что люди уже соскучились по поездкам и готовы отправиться в отпуск, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется", — говорит руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
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