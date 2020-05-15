Эксперты назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и мае

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Эксперты онлайн-сервиса проанализировали запросы пользователей и назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и начале мая чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Наибольший спрос на перелеты по России. Самые популярные города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.
Также интерес вызывали билеты в Узбекистан и Армению. В десятку приоритетных направлений вошли также Киргизия, Турция, Таджикистан, США, Молдавия, Казахстан. Италия, которая недавно была довольно востребованной у путешественников, заняла последнюю строчку рейтинга.
Информации о снятии ограничений на международные перелеты пока нет, поэтому максимальный спрос – на внутренние рейсы. Пользователи надеются, что после окончания режима самоизоляции можно будет путешествовать по России.
Кроме того, специалисты сервиса отметили, что клиенты чаще всего смотрели билеты с вылетом в мае, чуть меньше — в июне. "Близость дат вылета к датам поиска говорит о том, что люди уже соскучились по поездкам и готовы отправиться в отпуск, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется", — говорит руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
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