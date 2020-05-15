В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску

Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Петербурге в ответ на просьбу надеть защитную маску. Он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"Агрессивный пассажир петербургского метрополитена стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленник ударил работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, утром 14 мая в вестибюле станции метрополитена "Нарвская" контролер попросил пассажира надеть защитную маску. "Однако на просьбу мужчина не отреагировал, начал конфликт с работником метро и ударил его кулаком в лицо, а затем скрылся", — информирует ГУ МВД.

Пострадавший обратился в больницу, ему оказана медицинская помощь.

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения

Нападавшим оказался неработающий 34-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Его задержали в тот же день на площади Стачек. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России "Побои". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.