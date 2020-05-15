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2020-05-15T19:14
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В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
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РИА Новости

В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску

09:59 15.05.2020 (обновлено: 19:14 15.05.2020)
20939
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Петербурге в ответ на просьбу надеть защитную маску. Он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Агрессивный пассажир петербургского метрополитена стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленник ударил работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску", — сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, утром 14 мая в вестибюле станции метрополитена "Нарвская" контролер попросил пассажира надеть защитную маску. "Однако на просьбу мужчина не отреагировал, начал конфликт с работником метро и ударил его кулаком в лицо, а затем скрылся", — информирует ГУ МВД.
Пострадавший обратился в больницу, ему оказана медицинская помощь.
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения
Нападавшим оказался неработающий 34-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Его задержали в тот же день на площади Стачек. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России "Побои". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.
Обязательный режим ношения масок и перчаток из-за распространения коронавируса введен в Петербурге с 12 мая.
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Популярные комментарии
Это только начало
15 мая, 11:26
Андрей Дашков
65512155
А чё так можно было?!
15 мая, 11:20
ЕВЕкатерина В
272010159
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