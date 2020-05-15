Власти Дагестана выделят 540 миллионов рублей на выплаты медикам

"В апреле и мае из федерального бюджета региону выделили 945 миллионов рублей. Из республиканского бюджета выделили 149,2 миллиона рублей. Всего на выплаты медикам из двух бюджетов за последние два месяца выделили 1,6 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.