Власти Дагестана выделят 540 миллионов рублей на выплаты медикам

МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Дагестана выделит более 540 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, не попавшим в список специалистов, работающих с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Власти Дагестана выделили более 540 миллионов рублей сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам поликлиник. Ранее эти работники не попали в список специалистов, работающих с "ковидными" пациентами. Предложение по выделению денег поддержал глава республики Владимир Васильев", - говорится в релизе.
По данным ведомства, стимулирующие выплаты медработникам уже стартовали в Дагестане.
"В апреле и мае из федерального бюджета региону выделили 945 миллионов рублей. Из республиканского бюджета выделили 149,2 миллиона рублей. Всего на выплаты медикам из двух бюджетов за последние два месяца выделили 1,6 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Председатель правительства региона Артем Здунов подчеркнул, что вопрос выплат должен быть на особом контроле, все средства уже переданы в минздрав и медучреждения республики.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 3095 человек, из них 26 человек умерли, 1318 выздоровели.
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