Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей.
Это уже повторное исследование этих марок. В прошлом году рейтинг одной из них был обнулен, так как в продукции нашли антибиотики и большое количество микроорганизмов.
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"В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", — сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, в одной из марок специалисты ведомства нашли также сальмонеллу. Во всей исследуемой продукции недоставало белка, а также она не соответствовала маркировке.
В Роскачестве посоветовали варить пельмени как минимум десять минут, чтобы не отравиться.