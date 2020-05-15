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2020-05-15T14:52
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Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
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РИА Новости

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

08:30 15.05.2020 (обновлено: 14:52 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГотовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей.
Это уже повторное исследование этих марок. В прошлом году рейтинг одной из них был обнулен, так как в продукции нашли антибиотики и большое количество микроорганизмов.
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"В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", — сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, в одной из марок специалисты ведомства нашли также сальмонеллу. Во всей исследуемой продукции недоставало белка, а также она не соответствовала маркировке.
В Роскачестве посоветовали варить пельмени как минимум десять минут, чтобы не отравиться.
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РоссияРоскачествоОбщество
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15 мая, 08:35
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113713658
Чуть позже, Роскачество обнаружило в кишках пельменную палочку.
15 мая, 10:43
ГБГлеб Барабанов
555120122
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