Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей.

Это уже повторное исследование этих марок. В прошлом году рейтинг одной из них был обнулен, так как в продукции нашли антибиотики и большое количество микроорганизмов.

"В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, в одной из марок специалисты ведомства нашли также сальмонеллу. Во всей исследуемой продукции недоставало белка, а также она не соответствовала маркировке.