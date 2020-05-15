Эксперт оценил историческую политику на Украине

"Если речь идет об исторической политике, то тренда, основной линии на Украине нет. Это зигзагообразное движение от какого-то плюрализма к повторению довольно стандартных форм национального нарратива или даже националистического нарратива. Эта политика исторической памяти неясная, что вполне приложимо к политике в целом внутри Украины. Она не выражена, рыхлая, особенно если сравнивать с политикой памяти предыдущего президента (Петра Порошенко)", - заявил эксперт в ходе онлайн-лектория Совета внешней и оборонной политики на тему "Войны памяти: перемирие на время карантина?".