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Эксперт оценил историческую политику на Украине
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РИА Новости

Эксперт оценил историческую политику на Украине

03:36 15.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Основная линия исторической политики на Украине не определена, что в целом характеризует политику этой страны в нынешнее время, заявил заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины Георгий Касьянов.
"Если речь идет об исторической политике, то тренда, основной линии на Украине нет. Это зигзагообразное движение от какого-то плюрализма к повторению довольно стандартных форм национального нарратива или даже националистического нарратива. Эта политика исторической памяти неясная, что вполне приложимо к политике в целом внутри Украины. Она не выражена, рыхлая, особенно если сравнивать с политикой памяти предыдущего президента (Петра Порошенко)", - заявил эксперт в ходе онлайн-лектория Совета внешней и оборонной политики на тему "Войны памяти: перемирие на время карантина?".
При этом, по словам Касьянова, с одной стороны в исторической политике на Украине продолжаются тенденции, присущие времени президентства Порошенко, но с другой стороны – появилось движение, связанное с тем, чтобы организовать ревизию того периода. "То есть все в таком переходном, плавучем состоянии, которое трудно определить. И трудно дать прогноз, что будет дальше. Твердых заявлений нет, нет четкой позиции в исторической политике", - сказал аналитик.
Вместе с тем эксперт обратил внимание, что "если речь идет о Победе (в Великой Отечественной войне), то этот нарратив, с того момента, как его переформировали в 2015 году, не трогают". Касьянов также отметил, что 9 мая, по соцопросам, занимает 4-е место в рейтинге по популярности праздников после Нового года, Рождества и 8 марта. "Это все равно очень популярный праздник", - подчеркнул он.
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На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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Ситуация на УкраинеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
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