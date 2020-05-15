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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T03:17
https://ria.ru/20200515/1571467831.html
Вывозной рейс из Пхукета во Владивосток перенесли с 15 на 18 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:209:3072:1936_1036x0_80_0_0_16d4cc9ec36c882d50469a65f0632d8f.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Пхукета во Владивосток перенесли с 15 на 18 мая

03:17 15.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Вывозной рейс ПхукетВладивосток с 15 мая перенесен на 18 мая, борт полетит до Москвы через Новосибирск, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи "Пхукет-РФ".
Ранее Минкомсвязи сообщало, что на 15 мая запланирован вывозной рейс Пхукет – Новосибирск – Владивосток.
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"Рейс Пхукет – Новосибирск – Владивосток 15 мая будет перенесен на 18 мая 2020 года. Самолет полетит по маршруту Пхукет - Бангкок – Владивосток - Новосибирск – Москва. Все зарегистрированные пассажиры на рейс 15 мая будут автоматически перенесены на новую дату", - говорится в сообщении.
Борт вылетает 18 мая в 09.35 местного времени, из аэропорта Бангкока - в 13.05 местного времени.
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Этот перелет возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПхукет (остров)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МоскваНовосибирскВладивостокОбщество
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