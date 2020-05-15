Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк

"Если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом (глиобластомой. — Прим. Ред.)", — считает Добровинский.

При этом юрист не исключает, что диагноз Заворотнюк раскрыли с официального разрешения самой актрисы или ее родственников.

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Но родные артистки долго не комментировали эти сообщения, а затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение, у нее диагностировали глиобластому.