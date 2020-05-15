Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Обнародование на высшем уровне информации о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк является показателем прозрачности того, чем занимаются ученые. Об этом в беседе с порталом Nation News заявил адвокат Александр Добровинский.
Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий рассказал президенту Владимиру Путину, что технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении Заворотнюк. Он пояснил, что родные артистки передали в Институт клетки ее опухоли — глиобластомы, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.
"Если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом (глиобластомой. — Прим. Ред.)", — считает Добровинский.
При этом юрист не исключает, что диагноз Заворотнюк раскрыли с официального разрешения самой актрисы или ее родственников.
"Я предполагаю, что разрешение было получено", — отметил адвокат.
О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Но родные артистки долго не комментировали эти сообщения, а затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение, у нее диагностировали глиобластому.
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