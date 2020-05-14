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Культура
2020-05-14T15:47
https://ria.ru/20200514/1571435834.html
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
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РИА Новости

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

15:13 14.05.2020 (обновлено: 15:47 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий.
По его словам, речь идет о лечении пациентов при помощи вирусов.

"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", — объяснил Макаров.

Он отметил, что уже есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни.
"Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", — рассказал Макаров.
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Он пояснил, что родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.
"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", — добавил Макаров.
По его словам, пациенты с глиобластомой живут не более полутора лет, однако у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни — пациенты находятся в ремиссии более трех лет.
О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Но родные артистки долго не комментировали эти сообщения, а затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение, у нее диагностировали глиобластому.
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КультураАлександр МакаровРоссийская академия наукАнастасия ЗаворотнюкВладимир ПутинОбщество
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