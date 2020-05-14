Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

По его словам, речь идет о лечении пациентов при помощи вирусов.

"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", — объяснил Макаров.

Он отметил, что уже есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни.

"Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", — рассказал Макаров.

Он пояснил, что родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.

"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", — добавил Макаров.

По его словам, пациенты с глиобластомой живут не более полутора лет, однако у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни — пациенты находятся в ремиссии более трех лет.