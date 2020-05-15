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2020-05-15T16:54
https://ria.ru/20200515/1571424845.html
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
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РИА Новости

"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле

08:00 15.05.2020 (обновлено: 16:54 15.05.2020)
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© AP Photo / Fernando LlanoВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
© AP Photo / Fernando Llano
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Вооруженные до зубов диверсанты, молниеносная десантная операция и захват президента — власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в причастности к попытке силового смещения Николаса Мадуро с поста главы государства. В Каракасе уверены, что вторжение организовал лидер оппозиции Хуан Гуаидо, которому помогали американские наемники. Операция провалилась, но у Белого дома богатый опыт в свержении режимов в Латинской Америке, и вряд ли этим все закончится. О том, как США привыкли действовать в регионе, — в материале РИА Новости.

Атака с моря

В Венесуэлу диверсанты прибыли морем на быстроходных катерах. В группе было около сорока человек. Они собирались высадиться в городе Ла-Гуайра, в 30 километрах от Каракаса, захватить столичный аэропорт и удерживать его, пока Николаса Мадуро не вывезут в США. Однако военные отбили атаку и арестовали более тридцати нарушителей границы. Восемь боевиков застрелили.
Большинство задержанных оказались колумбийцами, но были среди них и два американца — сотрудники частной военной компании Silvercorp. Позже это подтвердил и глава ЧВК — бывший боец спецназа США Джордан Гудро. Он признал, что главная цель вторжения — переворот в Венесуэле.
Катер сил безопасности Венесуэлы в акватории Макуто
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Все нападавшие сейчас за решеткой. Кроме того, власти Венесуэлы выдали два десятка ордеров на арест других предполагаемых участников провалившегося заговора. В международный розыск объявили главу ЧВК Silvercorp Джордана Гудро, оппозиционного депутата из команды Хуана Гуаидо Серхио Вергара и политконсультанта из Майами Хуана Хосе Рендона.
О том, что в произошедшем замешан известный политик Хуан Гуаидо, сообщала и газета Washington Post. По информации издания, в октябре венесуэльская оппозиция подписала с ЧВК Silvercorp контракт на 213 миллионов долларов. Американцы взялись организовать вторжение в страну и свержение Мадуро. Власти США с января 2019-го не признают его президентом страны и считают временным главой государства Хуана Гуаидо.
© REUTERS / Miraflores Palace/HandoutПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
© REUTERS / Miraflores Palace/Handout
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя вспоминает в связи с этим госпереворот в его стране в 2009-м.
“Американские спецслужбы напрямую вмешались, чтобы укрепить свое положение через различные международные компании и получить контроль над государством, его ресурсами, — сказал Селайя в беседе с РИА Новости. — Сегодня то же самое в Венесуэле. Ничего не меняется. Это гегемонистская власть капитализма и его диктат, который США уже не могут поддерживать с помощью разумных аргументов. Они действуют с позиции авторитаризма, силы, угрожая войной”.
© REUTERS / Venezuelan government TVВенесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
© REUTERS / Venezuelan government TV
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении

"Задний двор" США

В провалившемся вторжении в Венесуэлу отчетливо проступает сценарий предыдущих военных операций США в Латинской Америке, всегда находившейся в центре внимания Вашингтона.
По словам депутата Национальной ассамблеи от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхеля Луиса Родригеса Гамбоа (Ángel Luis Rodríguez Gamboa), США исторически считали Латинскую Америку своим задним двором, где абсолютно все, особенно природные ресурсы, принадлежит Вашингтону.
"Вторжение американцев было обычным делом в прошлом веке, — объяснил Гамбоа корреспонденту РИА Новости. — Достаточно вспомнить Доминиканскую Республику, Кубу или Никарагуа, свержение президентов Парагвая и Гондураса. Если в том или ином государстве региона к власти приходят неугодные Белому дому силы, можно не сомневаться: северный сосед вмешается. Сегодня к военному давлению добавились действия подконтрольных американцам политических сил внутри страны".
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Депутат подчеркнул, что этот регион привлекает Вашингтон прежде всего богатыми природными ресурсами. Недра стран Латинской Америки и Карибского бассейна содержат порядка 14 процентов редкоземельных минералов. Например, Боливия — мировой лидер по запасам лития.
"И именно в этом контексте следует рассматривать попытки свержения президента Эво Моралеса, — полагает Гамбоа. — Это уже произошло в Бразилии или Эквадоре. Руководители этих государств стремились к независимости от Вашингтона, самостоятельной международной политике. Кроме того, нельзя забывать о стратегическом значении Латинской Америки не только для американского глобального влияния, но и с точки зрения национальной безопасности США. Отсюда их пристальное внимание к региону и жесткая политика по пресечению любых потенциально опасных явлений, например сближения с другими мировыми игроками".
© AP Photo / Natacha PisarenkoВоенные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019

Проекция силы

В декабре 1989-го американцы вторглись в Панаму — чтобы защитить своих граждан и восстановить демократию. Такова официальная цель военной операции. На самом деле речь, понятно, шла о сохранении контроля над стратегически важной водной артерией — Панамским каналом.
Напомним, суверенное государство Панама основали при участии США еще до открытия канала. В 1903-м колумбийские сепаратисты при поддержке американцев отделились от Колумбии и провозгласили независимость. Вашингтон сразу заключил договор с правительством новой страны о том, что Панамский канал и окрестности считаются неинкорпорированной территорией США. Кроме того, американцы закрепили за собой право ввода войск для “обеспечения правопорядка”.
В начале 1980-х Панаму возглавил Мануэль Норьега, работавший на ЦРУ. Тем не менее, оказавшись у власти, он попытался усидеть на двух стульях. Сотрудничал с США, предоставляя развединформацию, разрешил оборудовать в Панаме посты прослушивания, запустил реформы по указанию Вашингтона. С другой стороны, из-за резкого падения уровня жизни населения (чему очень поспособствовали рекомендации Международного валютного фонда) попытался вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.
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Вашингтон это никак не устраивало. Панаму лишили финансовой и военной помощи. Против Норьеги развернули информационную войну: обвинили его в наркоторговле и потребовали, чтобы он покинул страну.
В конце концов на Панаму бросили около 26 тысяч солдат с танками и артиллерией. Авиация нанесла удары по крупным городам, в аэропортах высадился десант, захватили радиостанции и телевидение. За неделю страну полностью оккупировали. Норьегу отстранили от власти и вскоре приговорили к тридцати годам тюрьмы. В должность президента Панамы на военной базе США вступил лояльный Белому дому Гильермо Эндара.
© Фото : Public domain Операция "Вспышка ярости" в Гренаде
Операция Вспышка ярости в Гренаде
© Фото : Public domain
Операция "Вспышка ярости" в Гренаде
Еще один яркий пример — операция "Вспышка ярости" в Гренаде. Тогда американцы вторглись в страну под предлогом ликвидации последствий вооруженного переворота. В 1983-м Гренада взяла курс на сближение с СССР и Кубой, в том числе в военной сфере. Вашингтон тут же заговорил о распространении “вируса марксизма”.
Президент Морис Бишоп решил сгладить ситуацию и вступил в переговоры с американцами, что привело к расколу в правящих кругах. Главу государства арестовали и расстреляли вместе с ближайшими соратниками. И Вашингтон направил в Гренаду войска. Быстро организовали парламентские выборы, к власти пришла партия во главе с Гербертом Блейзом, ориентирующимся на США.
© AFP 2020 / Bob PearsonАмериканский солдат обыскивает курьера во время операции "Правое дело" в Панаме
Американский солдат обыскивает курьера во время операции Правое дело в Панаме
© AFP 2020 / Bob Pearson
Американский солдат обыскивает курьера во время операции "Правое дело" в Панаме

“Армия освобождения”

В начале 1950-х на президентских выборах в Гватемале победил Хакобо Арбенс. Он придерживался антиамериканской политики, в том числе пытался ослабить влияние и ограничить права иностранных компаний. В Вашингтоне его считали просоветским — Арбенс отказался отправлять солдат в Корею в помощь США, легализовал коммунистическую партию.
Против Гватемалы ввели экономические санкции, а разобраться с неугодным президентом поручили ЦРУ. В соседнем Гондурасе организовали лагерь наемников — так называемую "Армию освобождения". Американские инструкторы и кадровые военные обучали боевиков, агенты ЦРУ обеспечили доставку через границу оружия и военной техники.
В июне 1954-го началось вторжение. Вооруженные наемники высадились с моря, десантировались с воздуха. Вспыхнуло восстание — якобы против диктатуры действующего президента. Какое-то время правительственные войска сдерживали мятежников, даже несмотря на удары американской авиации. Однако несколько высших офицеров, находившихся под влиянием ЦРУ, предъявили Арбенсу ультиматум и под угрозой расправы заставили сложить полномочия. Власть захватил проамериканский полковник Карлос Армас.
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В стране развернулись массовые репрессии — за решетку бросили тысячи человек, связанных с коммунистами. Многих расстреляли. Все социально-экономические реформы Арбенса свернули. Результат — гражданская война, продолжавшаяся 36 лет и унесшая более двухсот тысяч жизней.
Эксперт в области геополитики и энергетики Ортис Карлос Андрес (Carlos Andrés Ortiz) отмечает, что в странах Латинской Америки сохраняются общественные структуры, готовые поддержать любые действия против национально ориентированных политических сил.
"Их устраивает феодальная модель, при которой власть сосредоточена в руках очень узкой группы людей, контролирующей все ресурсы, — говорит Андрес. — Эти страты сформировались из-за колониального прошлого Латинской Америки, и подобное мировоззрение очень распространено среди военных, в частности в Аргентине”.
То есть американцам всегда есть на кого опереться при подготовке военных переворотов в странах этого региона.
© AFP 2020 / СirmaСторонники Кастильо Армаса охраняют заключенных во время государственного переворота в Гватемале, 1954 год
Сторонники Кастильо Армаса охраняют заключенных во время государственного переворота в Гватемале, 1954 год
© AFP 2020 / Сirma
Сторонники Кастильо Армаса охраняют заключенных во время государственного переворота в Гватемале, 1954 год
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РоссияХуан ГуаидоЛатинская АмерикаНиколас МадуроСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Давно уже всем ясно: США - крупнейшая террористическая организация в мире.
15 мая, 08:41
некто из России
387311014
США террористы. Но успешные. Теперь под боком у России куча подматрасников. Их наказали. Но эта язва теперь под боком. И её подпитывается коллективный запад.
15 мая, 09:57
Эдик Камушкин
260406110
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