Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на материал Bloomberg о коронавирусе в России.

Ранее агентство опубликовало статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", в которой говорится, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19

По словам дипломата, в отношении Москвы развернули кампанию по дезинформации.

написала Захарова в Facebook. "И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок", —Захарова в Facebook.

Она добавила, что с миропорядком, в котором Bloomberg публикует статьи с подобными заголовками, "не все в порядке".

Глава МИД Сергей Лавров , комментируя уже имевшие место обвинения в адрес России со стороны Евросоюза по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что европейские страны так и не представили ни единого факта, подтверждающего доводы ЕС.

Ситуация с FT и NYT

Ранее Financial Times опубликовала статью с обвинениями в занижении данных о жертвах коронавируса в России.

Всего в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 692 человека. Однако издание утверждает, что в этих городах за прошлый месяц умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Подобный материал также появился в New York Times.

В ответ российские дипломаты потребовали от этих СМИ дать опровержение своим статьям. Как заявила ранее Захарова, дальнейшие действия в отношении FT и NYT будут зависеть от того, выполнят ли они просьбу Москвы.

Публикации британского и американского СМИ также прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова , которая подчеркнула, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой. Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что в стране нет сознательного занижения смертности от коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.