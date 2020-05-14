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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:03
https://ria.ru/20200514/1571465202.html
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1036x0_80_0_0_47d31b899a18c30b3a7f5f723f5ffbd8.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

23:36 14.05.2020 (обновлено: 00:03 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на материал Bloomberg о коронавирусе в России.
Ранее агентство опубликовало статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", в которой говорится, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19.
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По словам дипломата, в отношении Москвы развернули кампанию по дезинформации.
"И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок", — написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что с миропорядком, в котором Bloomberg публикует статьи с подобными заголовками, "не все в порядке".
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя уже имевшие место обвинения в адрес России со стороны Евросоюза по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что европейские страны так и не представили ни единого факта, подтверждающего доводы ЕС.

Ситуация с FT и NYT

Ранее Financial Times опубликовала статью с обвинениями в занижении данных о жертвах  коронавируса в России.
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Всего в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 692 человека. Однако издание утверждает, что в этих городах за прошлый месяц умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Подобный материал также появился в New York Times.
В ответ российские дипломаты потребовали от этих СМИ дать опровержение своим статьям. Как заявила ранее Захарова, дальнейшие действия в отношении FT и NYT будут зависеть от того, выполнят ли они просьбу Москвы.
Публикации британского и американского СМИ также прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова, которая подчеркнула, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой. Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что в стране нет сознательного занижения смертности от коронавируса.
По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
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Vasya Ivanov
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