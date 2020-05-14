Суд в Одессе снял арест с российского судна

"Прокуратурой АР Крым заведено уголовное дело по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения (часть 2 статья 375 уголовного кодекса Украины). По данным прокуратуры, судьей одного из районных судов города Одессы 13 мая 2020 года вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма", - сообщается на сайте.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Генпрокуратура отмечает, что арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 года по ходатайству прокуратуры автономной республики Крым в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, составляют более 5,2 миллиона долларов.
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"После передислокации органа досудебного расследования - Главного управления Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе из Одессы в Херсон, зная о неподсудности дела районному суду города Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 года обратились именно в этот суд. Прокуратура АР Крым обжалует незаконное решение районного суда в апелляционном суде Одесской области. Действиям судьи будет предоставлена соответствующая правовая оценка", - говорится в сообщении.
Название судна в релизе не указывается.