Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T20:31
https://ria.ru/20200514/1571460873.html
Суд в Одессе снял арест с российского судна
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Суд в Одессе снял арест с российского судна

20:31 14.05.2020
895
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Суд в Одессе снял арест с российского судна, которое было арестовано якобы для обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых на 5,2 миллиона долларов, прокуратура обжалует это решение, сообщается на сайте офиса генпрокурора Украины.
"Прокуратурой АР Крым заведено уголовное дело по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения (часть 2 статья 375 уголовного кодекса Украины). По данным прокуратуры, судьей одного из районных судов города Одессы 13 мая 2020 года вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма", - сообщается на сайте.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Генпрокуратура отмечает, что арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 года по ходатайству прокуратуры автономной республики Крым в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, составляют более 5,2 миллиона долларов.
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
17 февраля, 22:10
В Крыму ответили на протест Украины из-за задержания судна
"После передислокации органа досудебного расследования - Главного управления Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе из Одессы в Херсон, зная о неподсудности дела районному суду города Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 года обратились именно в этот суд. Прокуратура АР Крым обжалует незаконное решение районного суда в апелляционном суде Одесской области. Действиям судьи будет предоставлена соответствующая правовая оценка", - говорится в сообщении.
Название судна в релизе не указывается.
10261100
Обсудить 0
РоссияСитуация на УкраинеОдесская областьОдессаХерсонУкраинаВ мире
Рекомендуем
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
В НАТО пригласили Россию поучаствовать в модернизации Венского документа
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"
Медик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук сравнил украинскую власть с "дойной коровой"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса
Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
В Словакии объяснили отставку посла, участвовавшего в праздновании 9 мая
Туристы в Милане, Италия
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Работник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
Под Костромой работник поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
В Раде призвали власти Украины перестать ставить эксперименты на стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния