В мусульманской общине РФ запросили помощь бизнеса

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) "в связи с тяжелым материальным положением общин" получат финансовую помощь от мецената и члена Совета Федерации бизнесмена Сулеймана Керимова, сообщается на сайте ДУМ РФ в четверг.

"В связи с тяжелым материальным положением общин муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился за помощью к меценату Сулейману Керимову. Благотворитель, имя которого хорошо известно российскому мусульманству по финансированию строительства современного комплекса Московской Соборной мечети, откликнулся и на этот раз. В ближайшие дни на счета религиозных организаций в регионах будут перечислены средства", - говорится в сообщении.

Средства, как пояснили в ДУМ РФ, выделены на поддержку уставной деятельности, "в том числе и на выплату социальных налогов, заработных плат, коммунальных платежей".

Сообщается, что председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал мусульманские общины в России "наращивать духовно-просветительскую деятельность и воспитательную работу", используя для этого доступные информационные площадки и современные форматы медиа и формат книжной продукции.