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Религия и мировоззрение
2020-05-14T14:23
https://ria.ru/20200514/1571432486.html
В мусульманской общине РФ запросили помощь бизнеса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_0:0:2561:1440_1036x0_80_0_0_94471bce9fd61a701d19ba8a1947857a.jpg
РИА Новости

В мусульманской общине РФ запросили помощь бизнеса

14:23 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) "в связи с тяжелым материальным положением общин" получат финансовую помощь от мецената и члена Совета Федерации бизнесмена Сулеймана Керимова, сообщается на сайте ДУМ РФ в четверг.
"В связи с тяжелым материальным положением общин муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился за помощью к меценату Сулейману Керимову. Благотворитель, имя которого хорошо известно российскому мусульманству по финансированию строительства современного комплекса Московской Соборной мечети, откликнулся и на этот раз. В ближайшие дни на счета религиозных организаций в регионах будут перечислены средства", - говорится в сообщении.
Средства, как пояснили в ДУМ РФ, выделены на поддержку уставной деятельности, "в том числе и на выплату социальных налогов, заработных плат, коммунальных платежей".
Сообщается, что председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал мусульманские общины в России "наращивать духовно-просветительскую деятельность и воспитательную работу", используя для этого доступные информационные площадки и современные форматы медиа и формат книжной продукции.
"При поддержке мецената Керимова тиражом в десять тысяч экземпляров на днях выйдет книга муфтия шейха Равиля Гайнутдина "Поклонение: религиозный календарь", - подытожили в ДУМ РФ.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСовет Федерации РФРавиль ГайнутдинСулейман КеримовОбщество
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