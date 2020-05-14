Эксперт рассказал, где военные обкатали способ избирательной вакцинации

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минобороны РФ применяет избирательную вакцинацию от различных болезней, когда посылает военных врачей и эпидемиологов на борьбу с инфекциями в регионах России и за границу, рассказал в четверг РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.

"Российское Минобороны неоднократно направляло группы специалистов в российские регионы и за рубеж в места с опасной эпидемиологической ситуацией и в очаги распространения заразных болезней. Для этого формировались временные спецподразделения, состоящие из военных врачей и эпидемиологов", - отметил Гергоков.

Поскольку эти специалисты работали с опасными вирусами и контактировали с больными, "их всех в обязательном порядке перед отправкой вакцинировали, тогда был получен и обобщен опыт избирательной вакцинации".

При этом эксперт пояснил, что научного термина "военный тип вакцинации" не существует, "он, скорее всего, придуман для образности".

В настоящее время вакцина от COVID-19 ни в России, ни где-либо в мире еще не разработана. Как отмечал на днях глава Минздрава Михаил Мурашко, клинические испытания кандидатов в вакцину планируется начать в июне. При этом он выразил надежду, что к концу июля "препараты появятся".

В России зафиксировано более 252 тысяч случаев COVID-19 во всех 85 регионах. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), который отслеживает статистику по коронавирусу во всем мире, Россия по количеству заболевших находится на втором месте после США, где подтверждено почти 1,4 миллиона случаев.

В то же время смертность от COVID-19 в России существенно ниже других наиболее пострадавших стран: по официальным данным, скончались более 2,3 тысяч человек. Для сравнения, в Испании, которая идет на третьем месте по числу заражений в мире, умерло на порядок больше людей – 27 тысяч.