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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:03
https://ria.ru/20200514/1571427060.html
Эксперт рассказал, где военные обкатали способ избирательной вакцинации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570027023_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_90975cbcd67b85b84dc8f3031ff37326.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, где военные обкатали способ избирательной вакцинации

13:03 14.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа российских военных медиков во время пандемии коронавируса
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минобороны РФ применяет избирательную вакцинацию от различных болезней, когда посылает военных врачей и эпидемиологов на борьбу с инфекциями в регионах России и за границу, рассказал в четверг РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.
Так он прокомментировал заявление академика РАН Сергея Колесникова, что Россия может пойти по так называемому военному типу вакцинации против коронавируса: прививать будут не все население, а только тех, кто работает в очагах этой инфекции. Хотя вакцина непосредственно от COVID-19 только разрабатывается.
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"Российское Минобороны неоднократно направляло группы специалистов в российские регионы и за рубеж в места с опасной эпидемиологической ситуацией и в очаги распространения заразных болезней. Для этого формировались временные спецподразделения, состоящие из военных врачей и эпидемиологов", - отметил Гергоков.
Поскольку эти специалисты работали с опасными вирусами и контактировали с больными, "их всех в обязательном порядке перед отправкой вакцинировали, тогда был получен и обобщен опыт избирательной вакцинации".
При этом эксперт пояснил, что научного термина "военный тип вакцинации" не существует, "он, скорее всего, придуман для образности".
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В настоящее время вакцина от COVID-19 ни в России, ни где-либо в мире еще не разработана. Как отмечал на днях глава Минздрава Михаил Мурашко, клинические испытания кандидатов в вакцину планируется начать в июне. При этом он выразил надежду, что к концу июля "препараты появятся".
В России зафиксировано более 252 тысяч случаев COVID-19 во всех 85 регионах. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), который отслеживает статистику по коронавирусу во всем мире, Россия по количеству заболевших находится на втором месте после США, где подтверждено почти 1,4 миллиона случаев.
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В то же время смертность от COVID-19 в России существенно ниже других наиболее пострадавших стран: по официальным данным, скончались более 2,3 тысяч человек. Для сравнения, в Испании, которая идет на третьем месте по числу заражений в мире, умерло на порядок больше людей – 27 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
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