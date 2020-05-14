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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:58
https://ria.ru/20200514/1571408126.html
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса

02:19 14.05.2020 (обновлено: 10:58 14.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
По "нетрадиционному", или "военному", пути продвижения вакцины прививки начнут делать уже этой осенью или в преддверии зимы, считает он. Академик напомнил, что существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.
"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы", — сказал Колесников.
В ином случае вакцинация начнется не раньше конца года, считает он.
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"Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого — начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку ее разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни. Дальше начнется запуск в производство, что тоже небыстрый процесс. Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин", — заключил собеседник издания.
По подсчетам Колесникова, для России потребуется порядка восьми-десяти миллионов доз ежегодно, однако для получения "достаточного иммунитета у популяции" необходимо 70 миллионов доз.
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В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что уже июне планируются клинические испытания вакцины от коронавируса. Глава Минздрава также возложил надежды на появление препаратов к последней декаде июля, поскольку, как отметил министр, у научных сотрудников есть такие прогнозы.
По последним данным, в России выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2305 человек скончались, порядка 53,5 тысячи вылечились. За последние сутки зафиксировано 9974 новых случая — этот показатель снижается третий день подряд и впервые со 2 мая составил меньше десяти тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукСергей КолесниковОбщество
Популярные комментарии
На депутатах пусть тестируют, хоть какая-то польза от них будет.
14 мая, 07:56
Tamara Lit
2642000012
Надеюсь, что за борьбу с прививками будет уголовная ответственность.
14 мая, 06:04
TTTipys Tipys
5812216160
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