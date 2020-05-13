Мурашко рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса.
"В июне ... планируется начать клинические испытания, по результатам доклинических мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет", - сказал министр на заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о том, когда в России появится вакцина от коронавируса.
Он добавил, что рассчитывает, что в июле, ближе к последней декаде, препараты появятся. По словам министра, от научных сотрудников сейчас есть такие прогнозы.
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