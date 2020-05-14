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Туризм
2020-05-14T15:20
https://ria.ru/20200514/1571425929.html
Названы самые густонаселенные регионы Европы
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РИА Новости

Названы самые густонаселенные регионы Европы

15:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФрагмент Эйфелевой башни в Париже
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Накануне ослабления карантинных мер Евростат назвал самые густонаселенные регионы Европы, сообщает "ЕвроПульс".
Лидер списка — Париж, в котором на квадратный километр приходится больше 21 тысячи жителей. Следом с большим отрывом идут Афины – почти 10,5 тысячи человек на квадратный километр, а также пригород французской столицы О-де-Сен, где на квадратный километр приходится 9,4 тысячи жителей.
По мнению специалистов Евростата, в ожидании вакцины от коронавируса очень важно соблюдать социальную дистанцию. Сделать это в густонаселенных городах значительно сложнее, чем в сельской местности.
Легче всего минимизировать общение жителям стран Северной Европы. На большей части территории Швеции, Финляндии и стран Балтии на каждый квадратный километр приходится меньше 45 жителей. Там даже в столичных регионах плотность населения не превышает 540 человек на квадратный километр.
По данным Росстата, плотность населения в Москве составляет 4,9 тысячи жителей на квадратный километр, а в Санкт-Петербурге — 3,8 тысячи.
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