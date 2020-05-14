Названы самые густонаселенные регионы Европы

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Накануне ослабления карантинных мер Евростат назвал самые густонаселенные регионы Европы, Накануне ослабления карантинных мер Евростат назвал самые густонаселенные регионы Европы, сообщает "ЕвроПульс".

Лидер списка — Париж, в котором на квадратный километр приходится больше 21 тысячи жителей. Следом с большим отрывом идут Афины – почти 10,5 тысячи человек на квадратный километр, а также пригород французской столицы О-де-Сен, где на квадратный километр приходится 9,4 тысячи жителей.

По мнению специалистов Евростата, в ожидании вакцины от коронавируса очень важно соблюдать социальную дистанцию. Сделать это в густонаселенных городах значительно сложнее, чем в сельской местности.

Легче всего минимизировать общение жителям стран Северной Европы. На большей части территории Швеции, Финляндии и стран Балтии на каждый квадратный километр приходится меньше 45 жителей. Там даже в столичных регионах плотность населения не превышает 540 человек на квадратный километр.